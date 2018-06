PLAYMOBIL The Explorers, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni dünyaları keşfe çıkabileceğiniz oyunda dinozorları avlıyor ve bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve eğlenceli bir mobil macera oyunu olan PLAYMOBIL The Explorers, mistik ve fantastik bir dünyada geçiyor. Oyunda unutulmuş yerlerde gezintiye çıkıyor ve dinozorları avlıyorsunuz. Dinozorları avlayarak zorlu görevleri de tamamladığınız oyunda bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz. Farklı arazi araçlarını da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olan PLAYMOBIL The Explorers, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Yüksek puanlara ulaştıkça arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz PLAYMOBIL The Explorers oyununu sakın kaçırmayın.

PLAYMOBIL The Explorers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.