Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Pukk mobil oyunu, hazine avcısı sevimli karakterlerin buz üstünde kayarak ilerlediği bir macerayı yönlendireceğiniz heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Pukk mobil oyununda İsveç’in kuzey kesimlerinde karlar diyarında hazine arayacaksınız. Hazine avcısı sadece kafadan oluşan karakterleri kendiniz giydirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Görünüşünüz nasıl olursa olsun sevgi dolu bir kutup ayısı sürekli peşinizden koşturacak. Ona yakalanmak da sizi yolunuzdan alıkoyacaktır.

Kutup ayısına yakalanmamak için de mümkün oldukça az hata yapmanız gerekmekte. Kutulara çarparak hazineyi ortaya çıkarın ve toplayın. Ancak buz üzerinde kayarak hareket ettiğiniz için bazen hızınızı alamayıp engellere de çarpabilirsiniz. Bu durumda ayı sizi yakalayabilir. Bu yüzden de kayacağınız noktaları da iyi hesaplamanız gerekir. Oldukça zorlayıcı bölümlerin yer aldığı Pukk oyununda kazandığınız altınları da hediye kutularına harcayabilir ve yeni objeler elde edebilirsiniz. Buzların ustası bir hazine avcısı olmak için Pukk mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.