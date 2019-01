Pump the Blob!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Pump the Blob!, eşsiz bir sürükleyici yapım. Arkadaşlarınızla mücadele edebileceğiniz ve zevkli zaman geçirebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevleri tamamlayıp keyifli vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm Pump the Blob, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Renkli ve canlı grafikleriyle dikkat çeken oyunda bol bol animasyonlar da bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz Pump the Blob oyununu kaçırmayın.

Pump the Blob oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.