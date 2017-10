Aksiyon ve macera dolu yarışların gerçekleştiği bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Racers Vs Cops, hem suçlu hemde polis olabileceğiniz bir oyundur. Polislerden kaçarak mükemmel bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda polis olup suçluları da kovalayabiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir yarış oyunu olarak dikkatimizi çeken Racers Vs Cops, yarış oyunu arayanların kesinlikle denemesi gereken bir oyun diyebilirim. Son sürat ilerlerken dikkatli de olmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Gerçek oyuncularla kozlarınızı paylaşayabileceğiniz oyunda birbirinden hızlı arabalar yer alıyor. Her marka ve modelden onlarca arabanın yer aldığı oyunda dilediğiniz arabayı kontrol edebiliyorsunuz. Aksiyon dolu bir yarış oyunu olarak nitelendirebileceğim Racers Vs Cops, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Hızlı olmalı ve polislerden kaçmalısınız.

Racers Vs Cops Özellikleri;

Nefes kesici yarış sahneleri

Gerçek zamanlı yarışlar

Gelişmiş kontrol sistemi

Yüksek kaliteli oyun grafikleri

Racers Vs Cops oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.