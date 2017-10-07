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Racers Vs Cops 1.26 (Android)
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  4. Racers Vs Cops - Android için Yarış Oyunu

Racers Vs Cops

1.26
Android
Racers Vs Cops
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi
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Nefes kesen yarış sahnelerinin yer aldığı harika bir mobil oyun

Aksiyon ve macera dolu yarışların gerçekleştiği bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Racers Vs Cops, hem suçlu hemde polis olabileceğiniz bir oyundur. Polislerden kaçarak mükemmel bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda polis olup suçluları da kovalayabiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir yarış oyunu olarak dikkatimizi çeken Racers Vs Cops, yarış oyunu arayanların kesinlikle denemesi gereken bir oyun diyebilirim. Son sürat ilerlerken dikkatli de olmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Gerçek oyuncularla kozlarınızı paylaşayabileceğiniz oyunda birbirinden hızlı arabalar yer alıyor. Her marka ve modelden onlarca arabanın yer aldığı oyunda dilediğiniz arabayı kontrol edebiliyorsunuz. Aksiyon dolu bir yarış oyunu olarak nitelendirebileceğim Racers Vs Cops, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Hızlı olmalı ve polislerden kaçmalısınız.

Racers Vs Cops Özellikleri;

  • Nefes kesici yarış sahneleri
  • Gerçek zamanlı yarışlar
  • Gelişmiş kontrol sistemi
  • Yüksek kaliteli oyun grafikleri

Racers Vs Cops oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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