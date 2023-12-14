2024 Toyota Yaris Cross Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Toyota tam hibrit teknolojisi ile kuşatılmış, dijital kullanıcı deneyimini öne çıkaran yeni B-SUV aracını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Yaris ailesinin en yeni üyesi 2024 Toyota Yaris Cross birden fazla hibrit seçeneği ile piyasaya sunulacak.

Arttırılmış güvenlik önlemleri ve sesli asistan desteği ile çağı yakalayan modelin Premiere Edition seçeneği tercih edilebilir olacak. Peki, bu yeni hibrit araçların sahip olduğu diğer özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak? İşte, yeni Yaris hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey!

2024 Toyota Yaris Özellikleri

2024 modelinde en kilit nokta hibrit motor seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor. 116 HP'lik ve Hybrid 130 tam hibrit seçenekleri bulunacak. Bir önceki sürümü ile kıyaslandığında daha güçlü motor desteğine sahip olan otomobilde 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistem yer alıyor.

132 HP güç sağlayabilen ve 185 Nm tork değerine sahip olan model, 103 - 122 g/km aralığındaki CO2 emisyon değerinin düşüklüğüyle çevre dostu otomobiller arasında yükselişe geçiyor.

Cross Hybrid 130'un 100 km/s hıza ulaşması 10.7 saniye sürüyor. Dış tasarım anlamında büyük bir yenilikten söz etmek mümkün değil. Yol gürültüsünü minimize etmek amacıyla ön, arka ve yan camlarda daha kalın bir materyal tercih edilmiş. Far bölgesi ise yine LED aydınlatma ile belirgenleştirilimiş.

Önden bakıldığında alt ve üst ızgara görüntüsü yeni versiyonda da mevcut. Arkada ise özel ışık barı bulunuyor.

Dijital kullanıcı deneyimini öne çıkaran iç tasarımda sezgisel tepki verme yeteneğine sahip 9 - 10.5 inçlik multimedya ekranı bulunacak. Ekran teması için smart, sportif, arazi ve casual isimli 4 farklı seçenekten dilediğinizi tercih edebilir, aracınızın multimedya ekranını özelleştirebilirsiniz.

12.3 inç'e varan gösterge ekranı da yeni otomobilin iç tasarımında dikkat çeken yenilikler arasında sıralanıyor. Aracın sürücü destek ve güvenlik sisteminde Toyota'nın T-Mate isimli teknolojisi kullanılıyor.

Toyota Safety Sense teknolojileri de bu otomobilde bulunacak. Trafikteki diğer araçlara ve yayalara karşı daha duyarlı bir hale gelen B-SUV araçlarda olası bir çarpışmayı öngörebilme konusunda iyileştirmeler yapılmış.

Hızlanma kontrolcü sistemi kullanılarak bu tarz durumlarda çarpışma ihtimaline göre aracın hızlanma ivmesi düşürülebilecek.

Uyarlanabilir hız sabitleme, şerit takip asistanı, güvenli çıkış yardımcısı, acil durum durdurma ve arka koltuk hatırlatma sistemi yeni Yaris Cross'ta kullanılan diğer teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.

Premiere Edition seçeneğine geldiğimizde siyah tavan ve haki renkli 17 - 18 inç ebatındaki özel tasrım jantlar bizi karşılıyor. Bu sürümde gösterge paneline varıncaya kadar araç içi tasarımda gövde tasarımı ile görsel bütünlük sağlanıyor.

Galaksi beyazı, pasifik mavi ve parlak gümüş gri renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

2024 Yeni Yaris Cross Fiyatı

Prestijli Japon otomobil markası Toyota geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte bu aracı tanıttı ancak fiyat konusunda kesin bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Aracın çıkış tarihine yaklaştıkça hem fiyat hem de özellik anlamında daha detaylı bilgiye sahip olacağız.

Şimdilik fiyat açısından veri olarak değerlendirebileceğimiz tek unsur mevcut Yaris Cross'un güncel satış fiyatı. Bu tutarın yaklaşık 1.300.000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Yeni modelde fiyat güncellemesinin muhtemel olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

2024 Yeni Toyota Yaris Cross Çıkış Tarihi

2022'de 'yılın şehir otomobili' seçilen B-SUV serisinin yenilenmiş versiyonu için geri sayım başladı. Otomobil tutkunları yeni Yaris Cross ne zaman gelecek diye merak ediyor.

Markanın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de satışının başlaması 2024 yılının ikinci yarısını bulacak. Toyota Yaris Cross Hybrid nerede üretiliyor derseniz, markanın Fransa'daki 'Valenciennes' isimli fabrikasında üretimin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.