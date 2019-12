Radyo Kulesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan binlerce radyo kanalını dinleyebilirsiniz.

Arabesk, caz, klasik müzik, pop, spor ve daha birçok kategoride yayın yapan 1000’den fazla radyo kanalına tek bir platformdan erişim imkanı sunan Radyo Kulesi uygulamasıyla, dilediğiniz radyo kanalını ücretsiz ve kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz.

Sevdiğiniz kanalları favorilerinize ekleyerek daha sonra kolayca ulaşabileceğiniz Radyo Kulesi uygulamasında, uyku modu özelliği ni aktif ederek uygulamanın belirli bir süre sonra kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Kategoriler arasında seçim yaparak sadece ilgili kategorideki radyo kanallarını da sıralayabileceğiniz Radyo Kulesi uygulamasında arama yaparak dilediğiniz kanalı bulabilirsiniz.