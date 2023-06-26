Hangisi Daha İyi: Spotify mı? Apple Music mi?

En iyi müzik akışı servisleri arasında yer alan Spotify ve Apple Music arasındaki farkları sizler için araştırdık. İki servis arasındaki farklar karşılaştırıldığında hangisinin daha iyi olduğu net olarak ortaya çıkacak.

Apple Music, Türkiye’de çok yaygın kullanılan bir uygulama değil. Fakat global anlamda çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Türkiye’de en çok kullanılan platformsa Spotify. Apple Music ve Spotify platformları uygun fiyatlı ödeme planlarından oluştuğu için insanlar daha hızlı ulaşabiliyor.

Şu an Apple Music ve Spotify en büyük müzik akış platformları olarak biliniyor. Fakat ikisinin arasında en iyi olan konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. Biz de bu duruma daha kolay karar vermek amacıyla ikisinin özelliklerini ayrı ayrı sıraladık.

Apple Music Özellikleri

Apple Music, kayıpsız ve Hi-Fi kalitesinde müzikler sunuyor. Apple Music’ten müzikleri hem indirip hem de çevrimiçi olarak dinleme olanağına sahipsiniz.

Özellikleri arasında dikkat çeken noktalardan bir tanesiyse popüler müzik sektöründeki isimlerle anlaşma yapmasıdır. Future, Drake, Britney Spears ve Frank Ocean gibi ünlü isimlerin albümlerini içeriyor. Bahsettiğimiz şarkıcıları sevmiyor olablirsiniz. Fakat bu durum Apple Music'i kullanmanızı kesinlikle engellemiyor.

Apple Music’in aynı zamanda “Connect” isimli sosyal işlevi var. Bu sosyal işlev; sanatçılarla onların sevenlerini birbirine bağlıyor. Connect özelliği sayesinde Apple Music kullanıcısı dilediği kişiyle iletişim kurabilir.

Apple Music’in kesintisiz radyo istasyonu da bulunuyor. Apple Music 1, Apple’ın 7/24 sunduğu bir internet radyosudur.

Apple Music;

AAC CD Kalitesi: 16 bit/44,1 kHz

Kayıpsız Ses: 24 bit/48 kHz

ALAC Yüksek Çözünürlüklü Kayıpsız Ses: 24 bit/192 kHz

Apple Music akış kataloğuyla birleştirilmesi noktasında Spotify’a göre daha avantajlıdır. Siri kullanıcıları, oynatmalar için daha iyi ses kontrolleri sunuyor. Kayıpsız Ses’in yanı sıra “Dolby Atmos Uzamsal Ses Desteği” ile de kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Apple Music’in kullanıcı arayüzünün kullanımıysa çok basittir. 50 milyona yakın şarkı içeriyor. Şarkı seçeneği açısından zengin olan bu platformu kullanmak için yalnız ücret ödemeniz gerekiyor. Ücret ödemeden evvel hizmeti ücretsiz deneyerek sizin için kullanışlı olup olmadığını saptayabilirsiniz.

Spotify Özellikleri

Spotify, 50 milyondan fazla şarkıyı barındırıyor. Her gün 40.000 parça eklenen platform, Apple Music gibi geniş şarkı yelpazesinden oluşuyor. Platforma devamlı eklenen şarkılar sayesinde Spotify'da yeni parçalar ve sanatçılar öne çıkıyor.

Bundan dolayı platformu açtığınızda karşınıza özel hazırlanmış çalma listeleri çıkabilir. Çalma listeleri, her alt tür için özel oluşturuluyor. Bu oluşturulan çalma listeleri, devamlı güncelleniyor.

Spotify özellikleri;

Sanatçı radyosu,

Çevrim dışı müzik dinleme,

Kişisel çalma listesi,

Çevrimiçi müzik dinleme şeklinde sıralanabilir.

Spotify, aynı zamanda kullanıcısının dinlediği müzikleri takip edip ona göre algoritma oluşturuyor. Kullanıcının dinlediği müzik türlerine göre ona yeni müzikler sunuyor. Kullanıcı dinlediği çevrimiçi müziklerin hangi kalitede indirileceğini de seçebiliyor.

Spotify;

Yüksek kalite: 160 kbit/s

Düşük kalite: 24 kbit/s

Çok yüksek kalite: 320 kbit/s

Normal kalite: 96 kbit/s şeklinde kaliteleri sunuyor.

Spotify’ın bireysel üyeliği için aylık ödeme yapmak gerekiyor. Ayrıca “Aile” ve “Duo” gibi üyelik seçenekleri de sunuyor. Spotify’da da bazen şarkıların başında reklamlar çıkıyor. 30 saniyeden oluşan reklamları dinledikten sonra şarkıyı ücretsiz dinleyebiliyorsunuz. Şarkıları cihaza indirmek ve dilediğiniz şarkıyı açmak içinde Premium’a geçmeniz gerekiyor.

Apple Music ve Spotify Karşılaştırması

Apple Music ve Spotify'ın hem artıları hem de eksileri var. İki uygulama da farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Eğer ücretsiz bir müzik akış hizmeti arıyorsanız sizin için en uygun uygulama Spotify’dır.

Fakat Spotify’da Premium üyeliğiniz yoksa hizmetten kısıtlı yararlanırsınız. Aralarda reklam dinlemek zorunda kalabilir ve istediğiniz şarkıyı direkt açamazsınız.

Apple Music, mobil cihazlarda temiz beyaz görünüme sahiptir. Spotify da siyah bir görüntüden oluşuyor. Her iki uygulama üzerinde de belirli şarkıların şarkı sözlerine bakabilirsiniz. Fakat Apple Music, adını bilmediğiniz şarkıları bulma noktasında sözlerini yazıp arama yapma imkanı sunuyor.

Apple Music’in kendine özel podcast servisleri var. Spotify’da uygulama içerisinde podcast sunmaktadır. Özet olarak; her iki uygulama da artı ve eksilerden oluşuyor. Yukarıda belirttiğimiz özelliklere bakarak sizin için en iyi olan uygulamayı seçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Apple Music mi, Spotify mi daha iyi konusunda sıkça sorulan soruları ve cevaplarını sizler için derledik.

1. Apple Music İnternetsiz Dinlenir mi?

Apple Music’te müzikleri çevrim dışı dinleyebilirsiniz.

2. Spotify Müzik Kalitesi Nasıl?

Spotify; yüksek (160kbps) yüksek ses kalitesine sahip bir uygulamadır.

3. Apple Music Ses Kalitesi Nasıl?

Apple Music; kayıpsız ses sıkıştırma teknolojisiyle hizmet veriyor. 16 bit/44,1 kHz’den (CD kalitesi) 24 bit /192 kHz çözünürlüklerde ALAC şeklinde kodlanmıştır.

Sizler için Apple Musice ve Spotify’i karşılaştırdık. Peki, sizin için hangi uygulama daha iyi?