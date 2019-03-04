Rest in Pieces, porselen karakterlerin rüyalarına girip ruhlarını kurtarmaya çalıştığınız karanlık temalı mükemmel ötesi grafiklere sahip olan bir mobil oyun. Kötü palyaçodan korkunç deniz canavarına, kana susamış drakulaya birçok korkutucu kabusun baş karakteriyle yüzleşmeye hazırlanın.

Karanlık odada, yalnız ve kulaklıkla oynayınca keyif veren korku - gerilim oyunlarından. Oyunda kırılgan porselen figürlerin kabuslarına dalıyorsunuz. Tuzağa düşürülen, ruhları şeytan tarafından ele geçirilen figür karakterleri kurtarmak için uğraş veriyorsunuz. Küçük bir kızın palyaçonun eline düşmemesi, korsanın korkunç deniz canavarını yenmesi, pederin vampir ısırığından kurtulabilmesi size bağlı. Kurtarmanız gereken birçok zayıf ruh var. Kurtardığınız her karakterden sonra yeni karakterler, dolayısıyla yeni karanlık dünyaların kilidi açılıyor.