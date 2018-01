Rite of Passage: Heart of the Storm, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nefes kesen atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Maceradan maceraya atıldığınız bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Rite of Passage: Heart of the Storm, becerilerinizi konuşturabileceğiniz bir oyundur. Mayınlı yolları aşıp, fırtınalı havaların üstesinden gelmeniz gereken oyunda gizli nesneleri de açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. Mini bulmalara da sahip olan oyunda hemen hemen her temada bir oyun oynayabiliyorsunuz. Büyük çaplı oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken Rite of Passage: Heart of the Storm, sizleri bekliyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Rite of Passage: Heart of the Storm tam size göre diyebiliriim.

Rite of Passage: Heart of the Storm oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.