The Ministry of Ungentlemanly Warfare Filmi Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Vizyon Tarihi

Aksiyon ve komedi türlerini birleştirmesiyle tanınan ünlü yönetmen Guy Ritchie, The Ministry Of Ungentlemanly Warfare isimli yepyeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra izleyicileriyle buluşacak olan filmin konusu ve vizyona gireceği tarih hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Biz de bu yazımızda The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz. İşte, detaylar!

The Ministry of Ungentlemanly Warfare Konusu

Gerçek bir hikâyeden esinlenen yapım, 1939'da İngiliz ordusunun Alman ordusu karşısında yenilgiye uğradığı bir dönemde geçiyor. Churchill, centilmenlik kurallarını bir kenara bırakarak düşman hattının arkasına gizlice sızan bir asker topluluğu oluşturmaya karar verir.

Bu askerler, yüksek eğitimli ve tehlikeli görevlere gönüllü olanlardan oluşmaktadır. Aksiyon ve gerilim dolu bir atmosfere sahip olan film, savaşın sadece cephede değil, her alanda kazanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare Oyuncu Kadrosu

Fİlmin oyuncu kadrosunda Henry Cavill’ın yanı sıra Alan Ritchson, Henry Golding, Elza Gonzalez, Alex Pettyfer, Cary Elwes Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Til Scweiger, Henrique Zaga gibi isimler rol alıyor.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare Vizyon Tarihi

19 Nisan'da pek çok ülkede vizyona girecek olan The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak filmin ülkemizde de bu yaz vizyona girmesi bekleniyor.

Yakında vizyona girmesi beklenen The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmi hakkında merakla beklenen bilgileri sizler için paylaştık. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.