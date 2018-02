Scary Jack, Android platformunda vahşi batı temalı shooter oyunu olarak yerini alıyor. Reflekslere dayalı ateş etme oyunlarından keyif alıyor, görselliği arka planda tutuyorsanız oynamanızı tavsiye ederim.

Görselleri, sesleri, oynanışı ile seneler öncesinin ateş etme oyunlarını hatırlatan Scary Jack’de kellesine milyonlarca dolar koyulmuş, her yerde aranan azılı bir haydutun yerine geçiyoruz. Evet, ilk defa bir vahşi batı oyununda kötü taraftayız. Kafa dağıtmak için girdiğimiz barda arkamızda ödül avcılarının bitmesiyle aksiyon başlıyor. Barın her tarafı ödül avcılarıyla dolu ancak ateş ederken arada masum insanlar da çıkabiliyor. Bu yüzden bakmadan ateş etmemenizi öneririm. Bu arada ara ara ekranın farklı noktalarında çıkan mermilere de ateş etmeyi unutmayın. Merminiz bittiği an siz de bitersiniz!