2000’li yılların sonuna damga vuran Metin 2, özellikle de bizim ülkemizde çok sevilen bir yapım oldu. Pek çok kişiyi MMORPG türü ile tanıştıran Metin 2 günümüzde bile hala oynanıyor. Azımsanmayacak oyuncu sayısı ile bizleri şaşırtmaya devam eden Metin 2’de hala yeni sunucular açılıyor. Peki Metin 2 Türk oyunu mu? Metin 2’yi Türkler mi geliştirdi? Gelin bu çok merak edilen soruyu sizler için cevaplandıralım.

Metin 2 Türk Yapımı mı?

Eminiz ki pek çok kişi bu cevaba şaşıracaktır ancak Metin 2 bir Türk oyunu değil. Metin 2, Güney Koreli şirket Ymir Entertainment tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra Gameforge isimli Alman şirket oyunun Batı versiyonunu satın aldı ve Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede oyunu yayınladı.

Yani özetle, Metin 2 Güney Koreliler tarafından geliştirildi ve daha sonrasında Almanlar tarafından satın alındı. Metin 2’nin Türkiye’de oynanan versiyonu ise Gameforge etiketli versiyonudur. Yani Metin 2’nin Türk oyun geliştiricileriyle ve yayıncılarıyla alakası yoktur.

İlginçtir ki pek çok kişi oyunun isminde geçen “Metin” ibaresinden ötürü oyunun Türkler tarafından geliştirildiğine neredeyse emin. Öyle ki, piyasada neredeyse hiç Türkçe dil desteğine sahip oyun yokken Metin 2’nin Türkçe dil desteğine sahip olması da bu inancı daha da ateşledi. Hem adı hem de içeriği Türkçe olan bir oyunun Türklerden çıkmamış olmaması pek çok kişiye garip gelse de gerçek bu şekildedir.

Metin 2, sadece isimlendirmesi ve Türkçe dil desteği yüzünden ülkemizde milyonlarca kişi tarafından oynandı. Aynı dönem çıkmış diğer Metin 2 benzeri oyunlardan sıyrılan bu oyun, ülkemizdeki başarısını ismine borçlu desek haksız olmayız herhalde.

Metin 2 Türk oyunu mu sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç Metin 2 oynadınız mı? İleride Metin 2 oynamayı düşünür müsünüz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.