Steam Satın Alınan Oyun Nasıl İade Edilir?

Steam nedir, iade kuralları neler? Steam iade başvurusu nasıl yapılır? Steam para iadesi kaç günde yatar? Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan popüler platformda nasıl oyun iadesi yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

Milyonlarca oyuncu, gün içerisinde vaktinin büyük bir kısmını Steam’de geçiriyor. Oyuncular Steam üzerinden beğendikleri oyun satın alıp oynayabiliyor fakat bazen satın aldıkları oyun bekledikleri gibi çıkmayabiliyor. Böyle bir durumda iade etme seçeneğine başvurulabilir.

Popüler platformda satın aldığını oyunları çok kolay ve pratik bir şekilde iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bazı adımları uygulamanız ve belirlenen kriterleri karşılamanız gerekiyor.

Steam Nedir?

Dijital oyun mağazası Steam, ilk olarak 12 Eylül 2003 tarihinde hizmet vermeye başladı. Uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden platform, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Platformda aksiyon, RPG, macera, strateji, yarış dahil olmak üzere pek çok kategoride çok sayıda video oyunu bulunuyor.

Valve tarafından geliştirilen dijital oyun mağazasında satın aldığınız oyunları istemci üzerinden oynayabilirsiniz. Başarılı dijital oyun mağazasının uygulaması Windows, Linux ve MacOS dahil birçok platformda yer alıyor.

Steam İade Kuralları Neler?

14 gün geçmemiş olması

2 saatten az oynamak

Dijital oyun mağazasında video oyunlarının iade edilebilmesi için iki kriter bulunuyor. Bu iki kriter karşılanmıyorsa iade işlemi yapılamıyor. Kriterlerden ilki 14 gün kuralı. Bir video oyununu satın aldıktan sonra iki hafta içerisinde iade talebi oluşturmalısınız. Eğer oyunu satın alalı 14 günü geçmişse bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

Dünya genelinde çok popüler olan dijital oyun mağazasında iade talebi için ikinci kriter ise söz konusu yapımı iki saatten az oynamak. İade etmek istediğiniz oyunu iki saatten az oynamış olmanız gerekiyor.

Steam İade Başvurusu Nasıl Yapılır?

Steam sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Destek sayfasını açın.

"Satın Alımlar" kategorisine tıklayın.

İade etmek istediğiniz oyuna tıklayın.

"Bir iade talebinde bulunmak istiyorum" seçeneğine seçin.

"İade talebinde bulunmak istiyorum" butonuna tıklayın.

"Sebep" kısmından iade nedeni seçin.

"Talebi gönder" butonuna tıklayın.

Popüler dijital oyun mağazasında satın aldığınız bir oyunu iade etmek için ilk olarak Steam’in resmi internet sayfasını ziyaret edin. Siteyi görüntüledikten sonra sağ üst köşede yer alan "Giriş" seçeneğini seçin. Steam hesap ismi ve şifrenizi yazın ve hemen ardından "Giriş yapın" butonuna tıklayın.

Dijital oyun mağazasındaki hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan sekme üzerinden Steam destek sayfasını açın. "Satın Alımlar" kategorisine tıklayın. Bu işlemin ardından açılan sayfada son altı ay içerisinde satın aldığınız ürünleri göreceksiniz.

İade etmek istediğiniz oyunu seçin. "Bu satın alımla ilgili problem nedir?" Bölümünde satın alıma ilişkin pek çok seçenek yer alacak. Bu seçenekler içerisinden "Bir iade talebinde bulunmak istiyorum" seçeneğini seçin.

Açılan sayfa üzerinden "İade talebinde bulunmak istiyorum" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından iade etme sayfası açılacak. Bu sayfa üzerinden "Sebep" kısmından oyunu neden iade etmek istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Bunun için birçok seçenek bulunuyor.

İade etme seçenekleri arasında "Bilgisayarım sistem gereksinimleri karşılamıyor", "Oyun çok zor", "Yanlışlıkla satın aldım", "Sıklıkla çöküyor", "Kare hızı çok düşük", "Eğlenceli değil", "Çok oyunculu mod çalışmıyor", "Aile Paylaşımı ile ilgili sorun yaşıyorum" dahil birçok neden yer alıyor.

Oyunu iade etme nedeninizi seçin. İnternet sayfasının alt kısmında yer alan "Talebi gönder" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde iade talebiniz Steam ekibine iletilecek. İsterseniz aynı sayfa üzerinden iade talebinizi iptal edebilirsiniz.

Steam Para İadesi Kaç Günde Yatar?

İade talebiniz onaylandıktan sonraki bir hafta içerisinde para iadesi yapılır. Para iadesi, satın alma yönteminize göre değişiklik gösterir. Yani söz konusu oyunu Steam cüzdanı üzerinden satın almışsanız para iadesi Steam cüzdanına, banka kartı ile satın almışsanız banka hesabınıza yatar.

Kullandığınız ödeme yöntemine herhangi bir nedenden dolayı iade işlemi yapılamazsa iade edilecek miktar Steam cüzdanına eklenir.