Batı Nil Virüsü Nedir? Nasıl Bulaşır? Belirtileri Neler? Ölümcül mü?

Batı Nil virüsü nedir sorusu, özellikle son zamanlarda en fazla sorulan soruların başında geliyor. Sıcak ve nemli havada yayılma riski artan bu virüs, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği virüsü (monkeypox) nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İnsanlar monkeypox'un yanı sıra Batı Nil virüsü tehdidiyle de karşı karşıya kaldı. Peki, Batı Nil virüsü nasıl bulaşır?

Bu rehberde Batı Nil virüsü Türkiye'de var mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Batı Nil Virüsü Nedir?

Batı Nil olarak isimlendirilen virüs, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere yol açabilen viral bir hastalıktır. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde yaşamını sürdüren bir kişide görülen hastalık, 1953 yılında tanımlandı. Virüsün ismi de buradan geliyor.

50 yıldan daha uzun süredir birçok ülkede görülen hastalık genellikle Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika'da tespit edildi. 2018'de Avrupa bölgesinde ve komşu ülkelerde vaka sayısında artış yaşandı.

Virüsün yaşam döngüsünde yabani kuşlar ana konak konumunda yer alıyor. Bu kuşlardan kan emen sivrisinekler, hastalığı taşıyor. Sivrisinek aracılığıyla da insanlara bulaşıyor. Bu hastalığın Flaviviridae ailesinin Flavivirus cinsinde bulunan bir RNA virüsü olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Batı Nil Virüsü Nasıl Bulaşır?

Genellikle yaz aylarında ve sonbahar mevsiminin erken dönemlerinde görülen hastalık, virüsü taşıyan sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Gündüzleri bodrum katı ve kiler gibi ıssız yerlerde saklanan enfekte sivrisinekler, genellikle geceleri ortaya çıkıyor ve insanlar açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

Virüse sahip sivrisineklerin üreme alanları arasında ırmak kenarları, havuz, su birikintileri, ağaç kovukları, su içeren lastik ve daha birçok alan yer alıyor.

Batı Nil Virüsü İnsandan İnsana Bulaşır mı?

Batı Nil virüsü enfekte sivrisineklerin insanları ısırması sonucunda bulaşır. Dolayısıyla insandan insana bulaşmaz.

Batı Nil Virüsü Belirtileri Neler?

Ateş

Bulantı

Kusma

Karın ağrısı

Baş ağrısı

Halsizlik

Kas ağrısı

İshal

Cilt döküntüsü

Kas titremesi ve kasılmalar

Hastalık, enfekte sivrisinek tarafından ısırıldıktan 3 ila 14 gün sonra ortaya çıkıyor. En sık görülen Batı Nil virüsü belirtileri arasında kas ağrısı, ishal, cilt döküntüsü, kusma ve baş ağrısı yer alıyor.

Batı Nil Virüsü Tedavisi Var mı?

Batı Nil virüsü için geliştirilen bir aşı ve ilaç bulunmuyor. Tedavi süreci hastalık belirtilerine yönelik oluyor. Hastalığın etkisinin azaltılması için farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

Batı Nil Virüsü Türkiye'de Var mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır"

Batı Nil Virüsü Öldürür mü?

İyileşme süresi yaklaşık olarak 1 hafta olan virüs, özellikle yaşlı hastalarda ölümcül olabiliyor. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından paylaşılan bilgilere göre Avrupa bölgesinde Batı Nil virüsü kaynaklı 8 kişi hayatını kaybetti.

Hastaların %80'inde herhangi bir belirti görülmüyor. Yaklaşık %20'lik kısımda ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı, kusma, ciltte dökülme gözlemleniyor.

Batı Nil Virüsü Nerede Çıktı?

Batı Nil virüsü ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde yaşamını sürdüren bir kişide tespit edildi.