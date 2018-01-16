Sesli Hesap Makinesi uygulamasıyla Android cihazlarınızda sesinizle hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hem tuşlarla hem de sesli komutlarla hesap yapabileceğiniz Sesli Hesap Makinesi uygulaması, eliniz doluyken veya başka bir işle uğraşırken sesinizden yardım alabilmenizi sağlıyor. Topla, çıkar, çarp veya böl komutlarını söyledikten sonra işlemi gerçekleştireceğiniz sayıları söylemeniz yeterli olan uygulamada şu örnekten yola çıkarak hesap yapabilirsiniz; 25 (topla-çıkar-çarp-böl komutu) 10.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamada varsayılan olarak ekrandaki tuşları da kullanabiliyor, “ses komutları ile hesapla” butonuna tıklayarak sesli hesaplama yapabiliyorsunuz. Sadece dört işlemle sınırlı bırakılan uygulamanın tek dezavantajı bu sanıyorum. Eğer “bakkal işlemleri” için kullanacaksanız Sesli Hesap Makinesi uygulaması sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.