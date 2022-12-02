Python ile Hesap Makinesi Nasıl Yapılır?

Yazılım, artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Öyle ki artık bu konuyu konuşmaya gerek bile yok. Çünkü insanlar bu durumdan sıkılmış durumda. Bir süre sonra insanlar artık ikiye bölünmüş ve yazılım bilenler ve bilmeyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Hatta, biz de herkes yazılım öğrenmek zorunda mı? Yazılım öğrenmek için İngilizce öğrenmek gerekli mi? Gibi birçok soruya detaylı bir şekilde daha önce cevap verdik.

Hatta, Python nedir, algoritma nedir? Adlı birçok soruyuda uzun uzun zamanında sizlere paylaştık. Peki, yazılıma merak salmışsanız ilk öğreneceğiniz şeylerden biri de Python ile hesap makinesi yapmaktır. Biz de sizler için bu soruya cevap verdik. Gelin, birlikte Python hesap makinesi kodlarını adım adım inceleyelim.

Python Hesap Makinesi Yapma (Python Hesap Makinesi Kodu)

sayı_1 = int(input("Sayı Gir")) #tamindir değer atamamamız ve kullanıcıdan veri çekmek gerekiyor. islem = input("İşlem Gir:") #kullanıcılar işlem girmesi gerekiyor ve kullanıcıdan bu işlemi çekmek için input komutunu kullanıyoruz. sayı_2 = int(input("Sayı 2’yi Gir")) #hesap makinesi için kullanıcıdan ikinci bir değer almak gerekiyor. toplama = sayı_1 + sayı_2 cıkarma = sayı_1 - sayı_2 carpma = sayı_1 * sayı_2 bolme = sayı_1 / sayı_2 if islem == "+": #tamindir kullanıcıdan gelen veri toplama ise yukarıda bulunan toplama fonksiyonunu ekrana yazacaktır. print(toplama) #print işlemi olmadan yapılan işlem ekranda çıkmaz. if islem == "-": print(cıkarma) if islem == "*": print(carpma) if islem == "/": print(bolme) else: #bu işlemlerin hiçbiri gerçekleşmez ise aşağıdaki yazıyı ekrana çıkart anlamına gelmektedir. print("Hatalı işlem") print(sayı_1, sayı_2) #tamindir işlemin ekranda görülmesi için ilk olarak "sayı_1 ve sayı_2" değerlerini ekrana yazdırmak gerekiyor ki program kullanıcıdan veri alsın.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra basit bir şekilde Python hesap makinesi yazabilirsiniz. Bu sayede programlamanın adımlarını tek tek öğrenebilir ve Python hesap makinesi kodunu daha da geliştirebilirsiniz. Örneğin bu kodların için bir döngü koyabilir ve Python hesap makine programını sonsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Python hesap makinesi nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlattık. Peki, siz Python ile hesap makinesi yapsaydınız hangi kodları kullanırdınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Basit kodlama ile Python'da oyun nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir. Ayrıca en iyi oyun yapma programlarını da kullanabileceğinizi unutmayın.