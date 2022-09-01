Bilgisayar Ne Zaman ve Kim Tarafından İcat Edilmiştir?

Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok cihaz bulunmaktadır. Şüphesiz ki bilgisayarlar da bunlardan bir tanesidir. Günümüzde neredeyse pek çok kişinin kendisine ait bir bilgisayarı var. Belki de iki. Dünyayı değiştiren muhteşem icatlardan biri olan bilgisayarı kim icat etti biliyor musunuz? Bu yazımızda sizlere biraz bilgisayarlardan ve onun mucidinden bahsedeceğiz.

Bilgisayar dediğimiz aletin kökleri hesap makinesine kadar uzanıyor diyebiliriz. Hatta bazılarına göre bilgisayarların kökeni abaküslere kadar dayanıyor. Pek çok kişi tarafından modern bilgisayarların mucidi Charles Babbage olarak gösteriliyor. Charles Babbage, programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya atan ilk kişidir. Hesap makinesi, fark makinesi, yazıcı gibi pek çok cihaz, Charles Babbage tarafından icat edilmiş ve geliştirilmiştir. 1830’lu yıllarda geliştirilmeye başlayan hesap makineleri, bugünkü modern bilgisayarların atası ve öncüsü konumundadır.

Charles Babbage ömrünün tamamını neredeyse hesap makinesi, fark makinesi ve yazıcı üretmek için harcamıştır. Öyle ki tüm bu cihazları eksiksiz bir şekilde icat etmeye ömrü yetmemiş ve vefatından yaklaşık yarım asır sonra tasarımları gerçeğe dönüşmüştür.

Dizüstü Bilgisayarı Kim İcat Etti?

1984 yılına kadar masaüstü diye tabir ettiğimiz bilgisayarlar her yıl sürekli geliştirilerek üretiliyordu. İlk zamanlar devasa bir odayı kaplayan tonlarca ağırlığındaki bilgisayarlar önce bir masanın üzerine sığacak kadar küçüldü, daha sonra kucağa sığacak kadar ufalmayı başardı. Sony ve Compaq 1984 yılında ilk dizüstü bilgisayarı üreten şirketler olarak tarihe adlarını yazdırdı. Günümüzdeki modern laptoplardan çok farklı olan bu bilgisayarlar günümüze kadar pek çok parça eklenerek, geliştirilerek ve ergonomik hale getirilerek geliştirildi.

Türkiye’de Bilgisayar Ne Zaman Yaygınlaştı?

Türkiye'ye ilk masaüstü bilgisayar ne zaman geldi merak ediyor musunuz? Türkiye'ye ilk bilgisayar 1960 yılında gelmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gelen ilk bilgisayar IBM-650 Veri İşleme Makinesi ismindeki bir cihazdı. Bu bilgisayarın Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki amacı, yol yapımında gereken hesaplamaları hızlı bir şekilde yapabilmek içindi.

Türkiye’ye gelen ikinci ve üçüncü bilgisayarlar akademik amaçlarla kullanılmışıtır. İkinci bilgisayar İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, üçüncü bilgisayar ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne gelmiştir. İTÜ’ye gelen IBM 1620 modeli uzun yıllar boyunca üniversitede akademik amaçlarla kullanılmıştır.

Bilgisayarların evlerimize gelmesi için 2000’leri beklememiz gerekiyordu. Pek çok kişi 2000’li yılların başlarında kişisel bilgisayarlarına sahip olabildi. İnternetin de globalde yaygınlaşması ile bizler de artık kendi evimizde, internet bağlantısı ile bilgisayar kullanabiliyorduk. Böylece bilgisayarların yaygınlaşmasıyla internet nedir nasıl çalışır öğrenmiş olduk.

Bilgisayar ve interneti çok geç olmadan ülkemize getirmemiz oldukça iyi bir karar olmuş. Günümüzün en önemli nimetlerinden olan ve hatta neredeyse vücudumuzun bir parçası haline gelen bilgisayarlar ile çok geç olmadan tanışmamız ülkemiz adına oldukça olumlu bir hamle olmuş diyebiliriz.

Bilgisayarı kim icat etti sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bunun gibi içeriklere, teknoloji ve oyun haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.