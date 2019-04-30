Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Smart Puzzles Collection, birbirinden eğlenceli onlarca farklı bulmaca çözebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karşınıza çıkan bulmacalarda karışık bir şekilde dizilmiş blokları ve daha birçok farklı objeyi olması gerektiği gibi birleştirerek bulmacaları tamamlamak ve farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Oyun, zihin gelişimine katkıda bulunabilecek bulmacalar ve eşleştirme bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sayede bir yandan eğlenirken, diğer yandan da zihninizi geliştirebilirsiniz. Keyif verici bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 5000’den fazla seviye yer almaktadır. Her bölümde farklı bulmaca modelleri ve eşleştirme blokları bulunmaktadır. Hızlı düşünme ve uygulama kabiliyetinizi kullanarak bulmacaları zamanında çözebilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Smart Puzzles Collection, eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.