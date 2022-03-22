Android'de Telefon Konuşmalarını Kaydetme Nasıl Yapılır?

Android'de telefon konuşmaları nasıl kaydedilir, yasal mıdır, en iyi arama kaydetme programı nedir ve daha birçok sorunun cevabını bu makalede ayrıntılı bir şekilde veriyoruz.

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki telefonla konuşurken ses kaydetme her zaman kötü niyetle yapılan bir işlem değildir. Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, önemli görüşmelerini daha sonra tekrar dinlemek ve konuşmadaki önemli kısımları not alabilmek için kayıt işlemi yapma ihtiyacı duyabiliyor.

Daha sayılacak birçok sebep var. Hepsi de arama kaydedicilere olan olumsuz düşüncelerin ortadan kalkmasını sağlıyor.

Eğer gün içerisinde işiniz gereği ya da kişisel yaşantınız gereği çok fazla kişi ile telefon görüşmesi yapıyorsanız ve bunlardan bazıları sizin için çok büyük önem taşıyorsa yapacağınız görüşmeleri kaydetmek sizin için çok iyi bir seçim olacaktır. Çünkü sürekli telefon görüşmesi yaparken önceki aramada neler konuştuğunuzu tam olarak hatırlamayabilir veya unutabilirsiniz.

Android'de Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir?

İlk olarak Automatic Call Recorder uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Uygulamanın otomatik arama kaydedicisi vardır. Test etmek için birini arayın.

Sol üst köşede bir kırmızı nokta belirecektir. Bu nokta, aramanın kaydedildiğini gösterir.

Arama sona erdikten sonra bildirim panelinde "Yeni Kayıt" başlıklı bir bildirim yer alacaktır.

başlıklı bir bildirim yer alacaktır. "Notlar Ekle" butonuna dokunarak not ekleyebilir, bildirime basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Açılan sayfada arama kaydını dinleyebilir, kaydedebilir ya da silebilirsiniz.

Android'de telefon konuşmalarını kaydetme işlemi için uygulama kullanmanız gerekiyor. Bunun için kullanabileceğiniz pek çok uygulama bulunuyor. Çoğu ücretsiz olan uygulamalardan bir tanesini seçerek ilk adımı atabilirsiniz.

Biz yazının geri kalanında "Automatic Call Recorder" uygulaması üzerinden ilerleyeceğimiz için siz de yukarıdaki bağlantıdan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Automatic Call Recorder (Arama Kaydedici) uygulamasının en iyi yanı, sizi uğraştırmamasıdır. Uygulamayı yükledikten sonra yapacağınız tüm görüşmeler otomatik olarak kaydedilmeye başlanır.

Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Bu izinleri verdikten sonra aramalarınız otomatik kaydedilecektir. Test etmek için bir arkadaşınızı ya da ailenizden birini arayabilirsiniz.

Sol üst köşedeki kırmızı nokta, telefon konuşmalarını kaydetme işleminin devam ettiğini gösterir. Bu noktanın olması için uygulamayı indirmekten başka yapmanız gereken bir işlem yoktur.

Arama sona erdikten sonra yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere bir bildirim alacaksınız. Bu bildirim, ses kaydının başarılı bir şekilde yapıldığı anlamına gelir fakat bu bildirim aynı zamanda telefon konuşmalarını kaydetme işleminin henüz sona ermediğini, aramanın cihaza kaydedilmesi gerektiğini gösterir.

Bildirimin üzerine dokunarak bir sonraki aşamaya geçebilir veya öncesinde alttaki not eklemeye dokunarak almış olduğunuz görüşme kaydı için özel bir açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklama eklemek istemiyorsanız hemen bildirime dokunup bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bildirim ekranından arama kaydına ya da uygulamaya girerek yukarıda görmüş olduğunuz ekrana gelerek tüm görüşmelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu ekran üzerinde sizin de görmüş olduğunuz üzere görüşme kayıtları ile ilgili pek çok işlemi yapabilirsiniz fakat yaptığınız görüşme sizin için önemliyse ve daha sonra ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız ilk olarak cihazınıza kaydetmeniz gerekiyor.

Daha sonra dinle, not ekle, paylaş, ara, kişi bilgileri, kişi kaydet ve iletişim geçmişi gibi işlemlerin hepsini yapabilirsiniz. Bu ekran üzerindeki son seçenek görüşme yaptığınız kişinin saklanması fakat bu özelliği kullanabilmek için uygulamanın Pro versiyonuna geçiş yapmanız gerekiyor. Bunun dışındaki tüm işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz.

Automatic Call Recorder Özellikleri

Bulut depolama desteği (Google Drive, Dropbox vb.)

Sadece belirli kişilerle yapılan görüşmeleri kaydetme

Ses kaydına açıklama ekleme

Basit kullanım

Belirli kişilerden gelen aramaları otomatik kaydetme

Uygulamanın temel işlevi olan arama kaydetme işlemini bitirdiğimize göre biraz da uygulamanın sunmuş olduğu diğer özelliklerden bahsetmek gerek. Her ne kadar uygulama Türkçe dil desteğine sahip olduğundan dolayı kolay bir kullanıma sahip olsa da belli başlı özellikleri vurgulamakta fayda var. Bunlardan ilki bulut depolama.

Automatic Call Recorder sayesinde telefon konuşmalarını kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra kaydedilen aramaları Google Drive ya da Dropbox hesabınızı uygulamaya bağlayarak otomatik olarak bulut üzerinde depolayabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmanın en büyük artısı farklı cihazları kullanarak nerede olursanız olun, önemli ses kayıtlarınıza erişebiliyor olmanız.

Yukarıdaki ekranda gördüğünüz gibi uygulamanın ana ekranı üzerinde sol üstteki menü çubuklarına dokunarak bulut hesabına ve oradan da kullanacağınız bulut dosya depolama hesabına giriş yapmanız gerekiyor.

Bu işlemi sadece bir kereliğine yaparak, işlemden sonra yapacağınız tüm telefon görüşmelerinin kayıtlarının bağlamış olduğunuz bulut dosya depolama hesabı ile eşlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Dilediğini yer ve zamanda ses kayıtlarınıza ulaşma ihtiyacınız varsa bu özelliği kullanmanız yararınıza olacaktır.

Automatic Call Recorder Ayarları

Ses: Ses kaynağı, dosya tipi

Ses kaynağı, dosya tipi Görüntüle: Temalar, konuyu göster dil, son kullanılan kişiler

Temalar, konuyu göster dil, son kullanılan kişiler Filtreler: Gelen kutusu boyutu, varsayılan mod, kaydedilecek kişiler, göz ardı edilecek kişiler, saklanacak kişiler

Gelen kutusu boyutu, varsayılan mod, kaydedilecek kişiler, göz ardı edilecek kişiler, saklanacak kişiler Bildirimler: Yeni arama bildirimini gösterme/gizleme

Dosya Tipi, Temelar ve Dil ayarlarını düzenleyeceğimiz bu bölümde dosya tipi olarak "AMR" seçmeniz gerekiyor. Tema kısmında 2 farklı tema bulunuyor ve burası tamamen sizin uygulamayı nasıl özelleştirmek istediğinizle ilgili ayarların olduğu bir bölüm.

Dil seçeneği de standart olarak cihazınızdaki sistem dili şeklinde geliyor. Fakat bunu da değiştirebiliyorsunuz. Türkçe dil desteğine sahip olan uygulamayı farklı dillerde kullanabilmek için Ayarlar kısmından dil kısmına gelerek istediğinizi seçmeniz yeterli.

Uygulama ile ilgili düzenleyebileceğiniz bir diğer önemli ayarlar ise gelen kutusu boyutu, varsayılan mod, kaydedilecek kişiler ve göz ardı edilecek kişiler. Gelen kutusu seçeneği yaptığınız ses kayıtlarının gelen kutunuzda kaç tane gözükeceğini belirtir.

En düşük 5 olarak seçebileceğiniz bu ayarın en yüksek limiti ücretsiz uygulama versiyonu ile birlikte 200. Fakat Pro versiyona geçiş yaparsanız gelen kutunuzda 1000 adet ses kaydı tutabiliyorsunuz.

Varsayılan mod bölümü ise uygulamanın standart ayarlarında tümünü kaydet olarak geliyor. Bunun anlamı yapacağınız tüm telefon görüşmelerinin kaydilecek olması. Bu seçeneğin tümünü kaydetme olması nedeniyle bir sonraki özellik olan kaydedilecek kişiler pasifte duruyor. Eğer tümünü kaydetme yerine farklı bir ayarı seçerseniz, kaydedilecek kişileri de ayarlayabiliyorsunuz.

Son ayar olarak göz ardı edilecek kişileri düzenlemeniz gerekiyor. Standart olarak yapacağınız tüm görüşmelerin kaydedildiği uygulamada, günde birçok kere konuştuğunuz ve görüşmelerini kaydetmenize gerek olmayan kişileri bu listeye ekleyerek, gereksiz ses kaydı yapılmasını önleyebilirsiniz.

Gördüğünüz üzere Automatic Call Recorder uygulaması ile telefon konuşmalarını kaydetme oldukça basit ve zahmetsiz bir iştir. Çevrenizde telefon konuşmalarını kaydetme nasıl yapılır gibi sorusu olanlar varsa rehberimizi onlarla da paylaşabilirsiniz.

Android’de Telefon Konuşmalarını Kaydetmek İçin Kullanabileceğiniz Programlar Neler?

Call Recorder - ACR

Blackbox Call Recorder

Cube Call Recorder

Call Recorder Automatic

Super Call Recorder

RMC: Android Call Recorder

Call Recorder

TapeACall: Phone Call Recorder

1. Call Recorder - ACR

Call Recorder - ACR, Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuz üzerinden arama kaydı yapmanızı sağlayan bir uygulama. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulama, arama kayıtlarını tarihe göre gruplandırır.

Birden fazla kaydı seçerek silme veya gönderme imkânı sunan uygulamada MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC, gibi farklı formatlarda kaydetme seçeneği mevcut. Kayda geç başlama seçeneğinin yer aldığı uygulamada şifreli koruma desteği de yer alıyor. Uygulamada ayrıca bazı avantajlar sunan ücretli sürüm de bulunuyor.

2. Blackbox Call Recorder

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Blackbox Call Recorder, gelişmiş özelliklerin yer aldığı arama kaydetme uygulaması. Kaydettiğiniz verileri Google Drive isimli popüler bulut depolama hizmetine yedekleyebilirsiniz.

Arama kaydı yapmak istemediğiniz kişileri beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Blackbox Call Recorder, eski kayıtları otomatik olarak temizleme imkânı sunuyor. Bu sayede söz konusu kayıtları silmek için tek tek uğraşmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca önemli kayıtları favorilere ekleme imkânı bulunuyor.

3. Cube Call Recorder

Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Cube Call Recorder, telefon görüşmelerinin yanı sıra WhatsApp Messenger, Skype, Signal ve Viber gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen aramalarını da kaydeder.

Tüm aramaları otomatik olarak kaydeden uygulamada kaydedilmesini istemediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz. Bunun için bir liste oluşturabilmeniz mümkün. Uygulamanın premium yani ücretli sürümünde bulut desteği, PIN kilidi, daha fazla ses formatı, hafıza kartına kaydetme dahil pek çok özellik yer alıyor.

4. Call Recorder Automatic

Google Play Store’da 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken Call Recorder Automatic, aramaların otomatik olarak kaydedilmesini sağlar. Böylelikle her seferinde özelliği aktif etmek için uğraşmak zorunda kalmazsınız. Arama kaydı yapılmasını istemediğiniz kişilerin bir listesini oluşturabilirsiniz.

Uygulama üzerinden kaydedilen verileri yedekleyebilirsiniz. Kayıtları kolay bir şekilde yönetmenize imkân tanıyan uygulama, kayıtları adlara ya da tarihe göre gruplandırmanıza olanak tanır. Call Recorder Automatic’te ayrıca bilinmeyen numaraların kim olduğunu gösterme özelliği de bulunuyor.

5. Super Call Recorder

Super Call Recorder, akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilen görüşmeleri otomatik olarak kaydeder. Sade bir tasarımın tercih edildiği Super Call Recorder isimli uygulamada, oldukça basit bir kullanıma sahip. Kaydedilen kayıtlara uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz. Paylaşım tarafında çeşitli seçenekler mevcut. Bu seçenekler aracılığı ile ses kayıtlarını paylaşabilmeniz mümkün.

6. RMC: Android Call Recorder

Gün içerisinde gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmelerini kaydetmenize olanak tanıyan RMC: Android Call Recorder, kayıt işlemi için telefonun mikrofonunu kullanır. Bu sebepten ötürü görüşme esnasında hoparlörü açarak kaydın daha kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

MP3, VAW ve 3GP gibi çeşitli ses formatlarını destekleyen uygulamada eski kayıtları otomatik olarak silme imkânı bulunuyor. Böylece zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Yanlışlıkla sildiğiniz ses kayıtları tamamen silinmez. Sildiğiniz kayıtlara çöp kutusu aracı üzerinden erişebilirsiniz.

7. Call Recorder

Telefon görüşmelerini otomatik olarak kaydeden Call Recorder, uygulama üzerinden ses kayıtlarının dinlenmesini sağlıyor. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada dosya yöneticisi de bulunuyor. Dosya yöneticisi üzerinden ses kayıtlarını silebilir, favorilere ekleyebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

8. TapeACall: Phone Call Recorder

Kolay bir kullanıma sahip olan TapeACall: Phone Call Recorder, telefon görüşmelerini yüksek kalitede kaydedilmesini sağlar. Kayıt konusunda herhangi bir sınırlama yer almıyor. Bu sayede kullanıcılar istediği kadar ses kaydı alabilme imkânına sahip.

Kaydettiğiniz ses kayıtlarını ister bilgisayarınıza aktarabilir isterseniz Dropbox, Evernote veya Google Drive’a ekleyebilirsiniz. Uygulama üzerinden doğrudan Twitter ve Facebook platformları üzerinden paylaşma olanağı da sunuluyor. Ücretsiz sürümün yanı sıra premium versiyon da mevcut.

Telefon Konuşmalarını Kaydetme Yasal mı?

Pek çok ülkede telefon dinleme ya da görüşmeyi kaydetme yasal bir işlem değil. Yasal olan ülkelerde ise kaydettiğiniz görüşmede konuştuğunuz kişiye görüşmenin kaydedildiğini söylemeniz gerekiyor.

Eğer konuştuğunuz kişi açısından bir problem yoksa, kayıt işlemini sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun örneğini firmaların çağrı merkezlerini aradığınızda defalarca duymuşsunuzdur. Her defasında müşteri temsilcisine bağlanmadan önce yapacağınız çağrı kayıt altına alınacaktır diye bilginizin olmasını sağlıyor.