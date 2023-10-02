Xiaomi Smart Band 8 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Çin merkezli üretici Xiaomi tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı bileklik modelini satın almak isteyen pek çok kişi, Xiaomi Smart Band 8 su geçirir mi sorusunun cevabını merak ediyor. Bu rehberde işlevleri ve tasarımıyla öne çıkan akıllı bilekliğe ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Xiaomi tarafından Eylül 2023 tarihinde düzenlenen etkinlikte Xiaomi 13T serisi ve Xiaomi Watch 2 Pro modelinin yanı sıra Smart Band 8 isimli akıllı bileklik modeli de yer almıştı. Peki, Xiaomi Smart Band 8 suya dayanıklı mı?

Xiaomi Smart Band 8 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 1,62 inç

: 1,62 inç Ekran Çözünürlüğü : 192 x 490 piksel

: 192 x 490 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Piksel Yoğunluğu : 326 PPI

: 326 PPI Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Ekran Parlaklığı : 600 nit

: 600 nit Ağırlık : 27 gram

: 27 gram Boyutlar : 48 x 22,5 x 10,99 mm

: 48 x 22,5 x 10,99 mm Batarya Kapasitesi : 190 mAh

: 190 mAh Batarya Ömrü: Standart kullanımda Always on Display (AOD) özelliği kapalıyken 16 güne kadar, AOD açıkken güne kadar.

1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı bileklik, AMOLED ekran üzerinde 192 x 490 piksel çözünürlük, 326 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. 27 gram ağırlığındaki cihaz 48 x 22,5 x 10,99 mm boyutlarında.

Uyku takibi, stres izleme, SpO2 takibi ve kalp atış hızı takibi dahil olmak üzere çeşitli işlevlere sahip olan akıllı bileklikte 190 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Smart Band 8, standart kullanımda AOD özelliği devre dışıyken 16 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Xiaomi Smart Band 8 Su Geçirir mi?

5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip olan Xiaomi Smart Band 8, suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. ISO 22810:2010 standardı kapsamında 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı bilekliğin yüzme havuzlarında, kıyıya yakın yerlerde yüzerken ya da diğer sığ su etkinliklerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Şık tasarımı ve işlevleriyle dikkatleri üzerinde toplayan cihazın sıcak sularda, saunalarda veya dalış esnasında kullanılmaması gerekiyor. Akıllı bilekliğin su sporları sırasında doğrudan oluşan hızlı akımlardan etkilenmemesi gerektiğini de belirtelim.

Bu rehberde Xiaomi Smart Band 8 suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu akıllı bileklik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.