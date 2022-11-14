En İyi Televizyon Modelleri ve Fiyatları - 2022

Teknolojinin gelişmesi, televizyon modellerine de etki etti. Kullanışlı ve akıllı özellikleriyle dikkat çeken bu modellerle televizyon izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Ses kontrolü, QLED - OLED ekranlar, akıllı ev bağlantısı, mini LED ve HDR gibi özelliklerle tasarlanan televizyonlar, teknik özelliklerinin yanı sıra fiyat anlamında da kullanıcılardan tam not alıyor.

En İyi Televizyon Modelleri

LG 86QNED996PB Ultra HD (8K) TV

Samsung 70TU7100 Ultra HD (4K) TV

Toshiba 65UA3A63DT Ultra HD (4K) TV

Sony XR-65A90J Ultra HD (4K) TV

LG OLED48C14LB Ultra HD (4K) TV

1. LG 86QNED996PB Ultra HD (8K) TV

2022 en iyi televizyon modelleri listemizde ilk sıraya yerleşen LG Ultra HD (8K) TV, MiniLED teknolojisiyle dizayn edilmiştir. 86 inç boyutlu olarak tasarlanan LG 8K TV modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Televizyon modelinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

120 Hz ekran yenileme hızı

4.2 hoparlör sistemli

20W subwoofer

60W ses güçlü

Yapay destekli görüntü desteği

LG ThinQ Al ve LG Content Store destekli ürün yazılımı

HDR 10 Pro, Cinema HDR ve Dolby Vision IQ

Cihaz 87.500 TL’den satışa sunuluyor.

2. Samsung 70TU7100 Ultra HD (4K) TV

70 inçlik Samsung Ultra HD (4K) TV, büyük ekrana sahiptir. 4K özellikli televizyon, UHD teknolojisiyle geliştirilmiştir. Cihaz 1 USB ile 2 tane HDMI girişinden oluşuyor. Televizyonda PurColour teknolojisi kullanılmaktadır. Aynı zamanda Smart TV şeklinde de geçen televizyonun ekranı LED’tir.

Samsung Ultra HD (4K) TV fiyatı 17.800 TL’dir.

3. Toshiba 65UA3A63DT Ultra HD (4K) TV

Büyük ekran severler için Toshiba Ultra HD (4K) TV modelini önerebiliriz. Bu Android özellikli TV, 4K çözünürlüklü geliştirilmiştir. Birçok uygulamayı cihazınıza direkt yükleyebilirsiniz. A+ enerji sınıflı cihazın 2 adet USB’si bulunuyor. 4 adette HDMI girişinden oluşmuştur.

Fiyatının 10.400 TL olduğunu söyleyebiliriz.

4. Sony XR-65A90J Ultra HD (4K) TV

En iyi televizyon modelleri listemize Sony Ultra HD (4K) TV modelini ekleyebiliriz. 65 inç OLED ekrandan oluşan bu televizyon, Android TV olarak da biliniyor. Android 10 sürümüyle satışa sunulmuştur. 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4K çözünürlüklü tasarlanan bu televizyon görüntü kalitesiyle kullanıcılardan tam not alıyor. Net ve canlı şekilde televizyon izleme keyfi yaşayabileceksiniz.

Bu televizyon 46.000 TL’den satışa sunuluyor.

5. LG OLED48C14LB Ultra HD (4K) TV

Ekranı çok büyük olmamasına rağmen özellikleriyle dikkat çeken bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 48 inç boyutlu LG Ultra HD (4K) TV, düz ekran panelli dizayn edilmiştir. OLED ekran şeklinde tasarlanan cihazda 100/120 Hz ekran yenileme hız özelliğine sahiptir.

Ultra HD özelliğindeki bu televizyon 4K 120 Hz ekran yenileme hızında geliştirilmiştir. Yazılım açısından son derecede kullanışlı bir televizyondur. 40W ses çıkışından oluşturulmuştur. LG Store’den YouTube, Netflix, Prime Video gibi uygulamalar indirilebilir. VRR, Miracast ve Bluetooth gibi teknolojilerle üretilmiştir.

LG Ultra HD (4K) TV fiyatı 15.000 TL’dir.

En Uygun Fiyatlı Televizyon Modelleri

Philips 43PFS6805 Full HD (FHD) TV

LG 49UN71006LB Ultra HD (4K) TV

LG 55UN73006LA Ultra HD (4K) TV

Samsung HG43EJ690UB Ultra HD (4K) TV

Vestel 55UA9600 Ultra HD (4K) TV

1. Philips 43PFS6805 Full HD (FHD) TV

43 inç boyutundaki Philips Full HD (FHD) TV, 60Hz yenileme hızlı tasarlanmıştır. Full HD çözünürlüklü olarak dizayn edilmiştir. Pixel Plus HD teknolojiyle donatılmıştır. HDR teknolojisini içinde barındırmasıyla dikkat çeken bir cihazdır.

Wireless sistemiyle rahat bir şekilde televizyondan internete bağlanabilirsiniz. 3 tane HDMI ve 2 tanede USB girişi bulunuyor. Aynı zamanda dahili uygu alıcılı şekilde tasarlanmıştır. Saphi TV işletim sisteminden oluşmuştur. Philips Full HD (FHD) TV 5.200 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

2. LG 49UN71006LB Ultra HD (4K) TV

Akıllı televizyon sektöründe önemli yer tutan diğer bir cihazsa LG Ultra HD (4K) TV olduğunu söyleyebiliriz. IPS panelin üzerine tasarlanmıştır. 49 inç boyutlu olan bu cihaz, 4K çözünürlük sunuyor. LED TV modelli cihazda Web0S 5.0 işletim sistemi kullanılıyor. LG Content Store üzerinden istediğiniz uygulamaları kolayca indirebilirsiniz.

Google Asistan ile kolay uyum sağlayabilen bir sistem olduğunu söylemek mümkün. LG’a ait akıllı kumanda LG Magic Remote’yle de problemsiz bir şekilde çalışıyor. 3 tane HDMI, 2 tanede USB girişinden oluşmuştur. En iyi televizyon modelleri ve fiyatları listemizde yer alan bu televizyon piyasada 8.100 TL’den satılıyor.

3. LG 55UN73006LA Ultra HD (4K) TV

55 inç boyutlu LG 55UN73006LA Ultra HD (4K) TV, Web0S 5.0 işletim sistemli olarak geliştirilmiştir. HDR özellikli olan cihaz, 4K çözünürlüklüdür. Smart TV kategorisi içinde yer alıyor. Google Asistan, Wi-Fi, Bluetooth gibi özelleri de içinde barındırdığını söyleyebiliriz.

Magic Remote kumandasıyla uyumlu şekilde çalışmaktadır. Magic Remote kumandasında Air Play özelliği vardır. Yüksek teknolojiyle geliştirilen LG marka TV 9.800 TL’den kullanıcılarına sunuluyor.

4. Samsung HG43EJ690UB Ultra HD (4K) TV

43 inç boyutlu Samsung Ultra HD (4K) TV, çözünürlük bakımından kullanıcılardan tam not alıyor. 2160p çözünürlüklü olan cihazda; UHD Mastering Engine, HDR 10+, Auto Motion Plus özellikleri bulunuyor. 3 adet HDMI, 2 adette USB girişi bulunuyor.

Cihaz 6.800 TL’den satışa sunuluyor.

5. Vestel 55UA9600 Ultra HD (4K) TV

2160p çözünürlüklü Vestel Ultra HD (4K) TV, 55 inçli olarak geliştirilmiştir. 4K ekran çözünürlüğüne sahiptir. 60 Hz yenileme hız bulunuyor. Google Asistan, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri cihazda mevcuttur. 4 tane HDMI, 2 tane USB girişi cihazda kullanılmıştır. Android TV uygulama destekli olarak dizayn edilen bir televizyondur.

Pisayada şu an 10.600 TL fiyat etiketiyle yer alıyor.

2022 yılına ait en iyi televizyon modelleri ve fiyatlarıyla ilgili sizlere detaylı bilgi vermeye çalıştık. Televizyon alırken dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında bilgi almak isterseniz Televizyon Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.