Xiaomi Mi Band 8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çin merkezli üretici tarafından yapılan duyuruyla beraber Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu. Peki, Xiaomi marka yeni akıllı bileklik neler sunuyor? Bu yazıda oldukça şık tasarımıyla ön plana çıkan cihaza dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Piyasaya sürdüğü ürünler sayesinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaşan Xiaomi, 18 Nisan 2023 tarihinde yeni bir akıllı bileklik modeli tanıttı. Kolye olarak da kullanılabilen Xiaomi Band 8 özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi Mi Band 8 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 1,62 inç

Ekran Çözünürlüğü: 192 x 490 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Ekran Parlaklığı: 600 nit

Batarya Kapasitesi: 190 mAh

Desteklenen Cihazlar: Android 6.0 veya üzeri / iOS 12 veya üzeri

Boyutlar: 48 x 22,5 x 10,99 mm

Xiaomi, akıllı telefon modellerinin yanı sıra akıllı bileklikleriyle de ön plana çıkıyor. Şirket tarafından üretilen giyilebilir cihazlar çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Şirket 18 Nisan tarihinde Xiaomi Mi Band 8 isimli bir akıllı bileklik modeli tanıtarak giyilebilir cihaz envanterine yeni bir ürün daha ekledi.

1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı bileklik, AMOLED ekran üzerinde 192 x 490 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. 600 nit ekran parlaklığıyla dikkat çeken üründe 190 mAh batarya kapasitesi mevcut.

48 x 22,5 x 10,99 mm boyutlarındaki cihaz yürüyüş, bisiklet sürme, koşu dahil olmak üzere 150'den fazla spor modunu destekliyor. Akıllı bileklik ayrıca kalp atış hızı takibi, uyku takibi, SpO2 ve daha birçok özelliğe sahip.

Cihazın tek şarj ile standart kullanımda her zaman açık ekran özelliği kapalıyken 16 güne kadar, söz konusu özellik açıkken 6 güne kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor.

Xiaomi Mi Band 8 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi Band 8'in NFC özelliğini destekleyen sürümü yaklaşık olarak 40 dolar, NFC özelliğini desteklemeyen versiyonu ise 34 dolar civarında fiyata sahip. Ürünün fiyatı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Xiaomi Mi Band 8 Çıkış Tarihi

Şu anda yalnızca Çin'de yer alan akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 8 modelinin global pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.