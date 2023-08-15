Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Xiaomi Smart Band 8 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Xiaomi marka yeni giyilebilir cihaz!
Uyku takibi ve SpO2 takibi dahil çeşitli işlevler içeren Xiaomi Smart Band 8 Pro, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, şık tasarıma sahip olan giyilebilir cihaz neler sunuyor? Bu rehberde Xiaomi marka yeni akıllı bileklik modeline dair merak edlien soruları cevaplayacağız.
Çin'de düzenlenen etkinlikte Xiaomi Mix Fold 3 ve Xiaomi Pad 6 Max 14 dahil olmak üzere birçok ürün tanıtıldı. Bunlar arasında Xiaomi Smart Band 8 Pro da bulunuyor. Akıllı saatlere benzer tasarıma sahip olan giyilebilir cihazda kullanışlı işlevler yer alıyor.
Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,74 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 336 x 480 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Ekran Parlaklığı: 600 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 336 PPI
- Batarya: 289 mAh
- Uyku Takibi: Var
- Stres Takibi: Var
- SpO2 Takibi: Var
- Ağırlık: 22,5 gram
- Boyut: 46 x 33,35 x 9,99 mm
- Suya Dayanıklılık: 5 ATM
1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı bileklik, AMOLED ekran üzerinde 336 x 480 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Dikdörtgen şeklinde kadrana sahip olan cihaz, akıllı saatlerin tasarımına benziyor.
Her zaman açık ekran özelliğini içeren akıllı bileklik kalp atış hızı izleme, SpO2 takibi ve uyku takibi dahil olmak üzere bazı işlevler bulunuyor. 150'den fazla spor moduna sahip olan cihazda ayrıca kamera ve müzik kontrolü, hava durumu ve el feneri gibi kullanışlı özellikler de yer alıyor.
289 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın tam şarj ile 14 güne kadar kullanım sunduğu söyleniyor. 46 x 33,35 x 9,99 mm boyutlarındaki cihaz 22,5 gram ağırlığında. GNSS, NFC ve Bluetooth 5.3 desteğinin yer aldığı akıllı bileklikte ayrıca 100'ü aşkın saat arayüzü bulunuyor.
En İyi Akıllı Bileklikler
Akıllı bileklikler son zamanlar oldukça tercih edilen teknolojik aksesuarlar arasında yer alıyor. Birçok kişi mini bir yapıya sahip olmasından ve dayanıklı olduklarından dolayı akıllı bileklikleri tercih etmekte tabii şık durduğunu ve akıllı saatlerden daha ucuz olduğunu da unutmamak gerek.
Xiaomi Smart Band 8 Pro Fiyatı
Xiaomi Smart Band 8 Pro isimli akıllı bileklik modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 54 dolar olarak belirlendi. Çin'de piyasaya sürülen giyilebilir cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri
Akıllı saat konusunda tavsiye isteyen kişiler için çok başarılı modellerin yer aldığı bir liste hazırladık.
Xiaomi tarafından üretilen giyilebilir cihaz modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı saat tasarımına benzerliğiyle dikkat çeken akıllı bileklik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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