Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Uyku takibi ve SpO2 takibi dahil çeşitli işlevler içeren Xiaomi Smart Band 8 Pro, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, şık tasarıma sahip olan giyilebilir cihaz neler sunuyor? Bu rehberde Xiaomi marka yeni akıllı bileklik modeline dair merak edlien soruları cevaplayacağız.

Çin'de düzenlenen etkinlikte Xiaomi Mix Fold 3 ve Xiaomi Pad 6 Max 14 dahil olmak üzere birçok ürün tanıtıldı. Bunlar arasında Xiaomi Smart Band 8 Pro da bulunuyor. Akıllı saatlere benzer tasarıma sahip olan giyilebilir cihazda kullanışlı işlevler yer alıyor.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,74 inç

: 1,74 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 336 x 480 piksel

: 336 x 480 piksel Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Ekran Parlaklığı : 600 nit

: 600 nit Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 336 PPI

: Yaklaşık 336 PPI Batarya : 289 mAh

: 289 mAh Uyku Takibi : Var

: Var Stres Takibi : Var

: Var SpO2 Takibi : Var

: Var Ağırlık : 22,5 gram

: 22,5 gram Boyut : 46 x 33,35 x 9,99 mm

: 46 x 33,35 x 9,99 mm Suya Dayanıklılık: 5 ATM

1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı bileklik, AMOLED ekran üzerinde 336 x 480 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Dikdörtgen şeklinde kadrana sahip olan cihaz, akıllı saatlerin tasarımına benziyor.

Her zaman açık ekran özelliğini içeren akıllı bileklik kalp atış hızı izleme, SpO2 takibi ve uyku takibi dahil olmak üzere bazı işlevler bulunuyor. 150'den fazla spor moduna sahip olan cihazda ayrıca kamera ve müzik kontrolü, hava durumu ve el feneri gibi kullanışlı özellikler de yer alıyor.

289 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın tam şarj ile 14 güne kadar kullanım sunduğu söyleniyor. 46 x 33,35 x 9,99 mm boyutlarındaki cihaz 22,5 gram ağırlığında. GNSS, NFC ve Bluetooth 5.3 desteğinin yer aldığı akıllı bileklikte ayrıca 100'ü aşkın saat arayüzü bulunuyor.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Fiyatı

Xiaomi Smart Band 8 Pro isimli akıllı bileklik modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 54 dolar olarak belirlendi. Çin'de piyasaya sürülen giyilebilir cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi tarafından üretilen giyilebilir cihaz modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı saat tasarımına benzerliğiyle dikkat çeken akıllı bileklik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.