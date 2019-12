Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Spirit of the Ancient Forest, macera dolu bir serüvene atılarak sihirli ormana yolculuk yapacağınız ve kayıp objeleri bulmak için çeşitli bulmacalar çözeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve düşündürücü bulmacaları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, zorlu görevler üstlenerek esrarengiz mekanlarda dolaşmak ve karmaşık eşleştirmeler yaparak ipucu toplamaktır.

Gizli nesneleri ve ayıp objeleri bulmak için birbirinden zor onlarca bulmacayı çözecek ve karışık yapbozları tamamlayacaksınız. Bu sayede ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve sihirli ormandaki kilitli alanlara ulaşabilirsiniz. Maceraya doyacağınız ve eğlenceli anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 90’dan fazla zorlu seviye ve her seviyede sayısız ipucuna ulaşabileceğiniz birbirinden eğlenceli gizli nesne sahnesi yer almaktadır. 3 farklı zorluk derecesinden size uygun olanı seçerek oyuna başlayabilir ve kayıp objeleri bulmak için mücadele edebilirsiniz. Bulmaca oyunları arasında yerini alan Spirit of the Ancient Forest’ e ücretsiz olarak erişebilir ve sıkılmadan oynayabilirsiniz.