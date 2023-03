Sons Of The Forest Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Sons Of The Forest sistem gereksinimleri, hayatta kalma korku türündeki popüler video oyununu oynamak isteyen oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda sistemi gereksinimi dahil olmak üzere oyuna dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Yayıncılığını Newnight'ın üstlendiği Sons Of The Forest, 2023 yılının şubat ayında erken erişime açıldı. Endnight Games Ltd tarafından geliştirilen video oyunu, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça popüler hâle geldi. Öyle ki oyun, ilk 24 saatte 2 milyon orijinal kopya satmayı başardı.

Söz konusu oyunu oynamak istiyorsanız satın alma işleminden önce gereksinimlerin incelenmesi gerekir çünkü bilgisayarınızda bulunan donanım, oyunu sorunsuz şekilde çalıştıracak seviyede değilse kasma sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sons Of The Forest Sistem Gereksinimleri Neler?

Sons Of The Forest isimli video oyununu düşük ayarlarda bir sorun ile karşılaşmadan oynayabilmeniz için sisteminizin minimum gereksinimleri karşılaması gerekir. Aksi takdirde oyun içerisinde kasma ve donma gibi bazı problemler meydana gelebilir.

Önerilen sistem gereksinimleri, video oyununun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için PC'nin hangi donanıma sahip olması gerektiğini gözler önüne serer. Bu sebepten ötürü bir oyunu yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız önerilen sistem gereksinimlerini incelemelisiniz.

Sons Of The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan En iyi hayatta kalma oyunları arasında yerini alan Sons Of The Forest'ı düşük ayarlarda oynayabilmek için PC'nizde en az Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X işlemcisinin yer alması gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB veya AMD Radeon RX 570 4 GB isteniyor.

Paylaşılan minimum sistem gereksinimlerine göre oyunun sorun yaşanmadan oynanabilmesi için 12 GB RAM’e ihtiyaç duyuluyor. Oyun için ayrıca DirectX sürüm 11 gerekiyor.

Sons Of The Forest Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda ekran kartı tarafında en az NVIDIA GeForce 1080Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT'ye ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Ekran kartının yanı sıra en az Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X işlemcisi de isteniyor.

DirectX sürüm 11'in gerekli olduğu oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 16 GB RAM gerekiyor. Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, önerilen gereksinimleri karşılıyorsa sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Sons Of The Forest Kaç GB Yer Kaplar?

Piyasaya sürüldükten kısa süre içerisinde büyük bir başarının altına imza atan Sons Of The Forest'ı bilgisayarınıza kurabilmek için depolama tarafında en az 20 GB kullanılabilir alanın olması gerekiyor. Eğer depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa yükleme işlemi başarısız olur.

Bilgisayarınızın depolama tarafında en az 20 GB boyutunda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız video oyunlarını silebilirsiniz. Böylelikle depolama alanında boş yer açabilirsiniz. Oyun silme işlemi için Windows'un kendi aracını kullanmak istemezseniz program kaldırma araçları tercih edebilirsiniz.

Sons Of The Forest Konusu Nedir?

Sons Of The Forest'ta adada bir milyarderi bulmaya çalışıyorsunuz. Elbette bu pek de kolay olmuyor çünkü tıpkı The Forest oyunundaki gibi yamyam mutantlar bulunuyor. Hayatta kalabilmeniz ve yaşamınızı sürdürebilmeniz için barınak ve silah gibi araç gereçler oluşturmanız büyük bir öneme sahip.

Sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çeken oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli oyun desteği de bulunuyor. Bu sayede Sons Of The Forest'ı ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınız ile beraber oynayabilme imkânına sahipsiniz.

Sons Of The Forest Fiyatı Ne Kadar?

Şu anda erken erişim aşamasında olan Sons Of The Forest, Steam isimli popüler dijital oyun mağazasında 280 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yapımı satın alabilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Sons Of The Forest sistem gereksinimleri neler sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Peki, sizce Sons Of The Forest ilk oyun kadar başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.