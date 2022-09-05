The Forest Hile Kodları Neler?

The Forest hile kodları, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan hayatta kalma oyununda bazı aktivitelerin anında gerçekleşmesini mümkün hâle getiriyor. Böylece bazı aktiviteler için uzun süre boyunca uğraşılmasına gerek kalmaz. Bu yazıda oyun içerisinde kullanabileceğiniz çeşitli komutları sıraladık.

Endnight Games Ltd tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Forest, 2018 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü. Korku ögelerinin yer aldığı hayatta kalma oyunu, satışa sunulduğu dönemde dünya genelinde çok popüler hâle gelmişti.

Başarılı bir craft sistemine sahip olan oyunda adaya düşen uçaktan sadece Eric Leblanc ve oğlu Timmy hayatta kalır ancak Timmy, yamyam mutant kabile tarafından kaçırılır. The Forest'ta Leblanc'ı kontrol ediyorsunuz ve Timmy'i bulmaya çalışıyorsunuz.

Timmy'i bulmaya çalışırken aynı zamanda hayatta kalmaya da çalışmanız gerekiyor. Elbette bu pek kolay olmuyor fakat karşılaştığınız zorlukları kolayca aşabilmenizi sağlayan çeşitli hile komutları bulunuyor. Bu komutları uygulayabilmek için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor.

The Forest Hile Yapma Adımları Neler?

Oyuna girin.

Ana menüde developermodeon yazın.

F1 tuşuna basın.

Hile kodunu yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan hayatta kalma oyununda hile yapabilmek için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu adımları uygulamanız hâlinde çeşitli kodlar yazarak hile yapabilir ve böylelikle bazı aktivitelerin anında olmasını sağlayabilirsiniz.

Popüler oyunda hile yapabilmek için uygulamanız gereken adımlar çok basittir. Bu sebepten ötürü adımları çok kısa süre içinde herhangi bir sorun yaşamadan tamamlayabilmeniz mümkün. Peki, işlemin tamamlanması için hangi adımlar uygulanmalıdır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan The Forest isimli video oyununu açın. Daha sonra ana menüdeyken developermodeon yazın. Bu komutu yazdığınızda herhangi bir bildirim gelmeyecek. Yani komutun aktif olup olmadığını öğrenmek için bir adım daha uygulamanız gerekiyor.

Yazdığınız komutun işe yarayıp yaramadığını anlayabilmek için F1 tuşuna basın. Bu tuşa bastığınız takdirde sol köşede kodları yazabilmenize imkân tanıyan bir kutunun çıkması gerekiyor. Eğer bu çıkarsa yazdığınız komut işe yaramıştır. Bu işlemin ardından oyuna girebilir ve hile yapabilirsiniz. Peki The Forest hileleri neler?

The Forest Hile Kodları Listesi

cavelight on: Mağaraları aydınlatır.

godmode on: Ölümsüzlüğü etkinleştirir.

speedyrun on: Hızlı koşmayı etkinleştirir.

killallanimals: Tüm hayvanları öldürür.

ironforest: Binaların yıkılmamasını sağlar.

survival off: Yemek ve su ihtiyacını giderir.

forcerain sunny: Havayı güneşli hâle getirir.

killallenemies: Etraftaki düşmanları yok eder.

killendboss: End Boss'u (Mutant Megan) öldürür.

plantallgardens: Tüm bahçelere tohum eker.

meatmode: Tüm hileleri devre dışı hâle getirir.

gotoenemy: Karakterinizi bir düşmana ışınlar.

enemies off: Bütün düşmanları ortadan kaldırır.

cavelight off: Mağaralar tekrar karanlık hâle gelir.

forcerain heavy: Şiddetli yağmurun yağmasını sağlar.

setplayervariation [0/1]: Karakterin ten rengini değiştir.

energyhack: Karaktere sınırsız enerji ve dayanıklılık verir.

animals [on/off]: Hayvanları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

veganmode [on/off]: Düşmanlar yalnızca mağaralarda ortaya çıkar.

buildermode on: Eşyalara ihtiyaç duymadan inşa etme işlevini etkinleştirir, hayatta kalma modunu açar, ölümsüzlüğü aktif eder, tüm eşyaları envantere ekler.

Tüm dünyada çok sayıda oyuncu tarafından oynanan hayatta kalma oyununda kullanabileceğiniz pek çok komut bulunuyor. Bu kodlar sayesinde yaşadığınız zorlukları çok basit bir şekilde aşabilir ve böylelikle oyunu çok daha kolay hâle getirebilirsiniz.

Eğer mağaraları aydınlatmak için bir el feneri kullanmak istemiyorsanız F1 tuşuna basabilir ve açılan kutucuğa cavelight on yazabilirsiniz. Bu kodu yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığınız takdirde mağaralar otomatik olarak aydınlanacaktır. Mağaraların yeniden eski hâline gelmesi için cavelight off yazmanız yeterlidir. Bunun ardından mağaralar tekrar karanlık olacaktır.

Oyun içerisinde kontrol ettiğiniz karakterin koşma hızından memnun değilseniz F1 tuşuna basabilir ve hemen ardından speedyrun on yazabilirsiniz. Kodu yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak aktif hâle getirebilirsiniz. Bu komut, karakterin daha hızlı koşabilmesini mümkün hâle getirir.

Yağmurlu ya da kapalı bir hava istemiyorsanız konsola forcerain sunny yazmanız yeterlidir. Bu komutu uygulamanız durumunda hava güneşli hâle gelir. Şiddetli yağmurun yağmasını istiyorsanız konsola forcerain heavy yazabilirsiniz.

Kontrol ettiğiniz karakterin sınırsız enerjiye ve dayanıklılığa sahip olması için energyhack yazmanız yeterlidir. Karakterin ölümsüz olması için F1 tuşuna bastıktan sonra konsola godmode on kodunu yazmanız ve Enter tuşuna basmanız gerekiyor.

Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen video oyununda yaptığınız tüm hilelerin devre dışı kalmasını isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda konsola meatmode yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz. Böylece hayatta kalma oyunu türündeki yapımda hilelerin devre dışı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarı elde eden The Forest'ın hileleri neler sorusunu yanıtladık. Hazırladığımız rehberde kodları nasıl kullanabileceğinizi de açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca The Forest sistem gereksinimleri yazımıza da göz atabilirsiniz.