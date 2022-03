The Forest sistem gereksinimleri neler? Hayatta kalma temalı başarılı yapımı oynamak istiyorsanız hazırladığımız rehberde yer alan minimum ve önerilen gereksinimlere göz atmalısınız. Böylelikle bilgisayarınızın söz konusu yapımı sorunsuz oynatıp oynatmayacağını öğrenebilirsiniz.

Endnight Games Ltd tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Forest isimli video oyunu, dört yıl süren erken erişim sürecinin ardından 30 Nisan 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Çıktığı dönem oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran video oyunu, günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Sahip olduğunuz donanım bileşenler, oyunu sorunsuz bir şekilde oynatabilme potansiyeline sahip ise "The Forest konusu nedir?" ve "The Forest fiyatı ne kadar?" gibi bazı sorular sorabilirsiniz. Hazırladığımız rehberde gereksinimler dahil olmak üzere oyuna dair merak edilen birçok soruyu cevapladık.

The Forest Sistem Gereksinimleri Neler?

Çıktığı dönem dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen The Forest’ı düşük ayarlarda herhangi bir problem ile karşı karşıya kalmadan oynayabilmeniz için sisteminizin minimum gereksinimleri karşılaması gerekir.

Önerilen sistem gereksinimleri ise video oyununun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için bilgisayarın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gösterir. Dolayısıyla kaliteli grafiklerin yer aldığı yapımı yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız önerilen gereksinimlerine göz atmanız gerekir. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen video oyununun gereksinimleri neler?

The Forest Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 5 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9

Yıllar önce piyasaya sürülen video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızda Intel Dual-Core 2.4 GHz işlemcisinin yer alması gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce 8800GT isteniyor.

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunun sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için 4 GB RAM’e ihtiyaç duyuluyor. DirectX 9’un gerekli olduğu video oyununun kurulabilmesi için 5 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var.

Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından beğenilen yapım, günümüzde piyasaya sürülen video oyunları düşünüldüğünde oldukça düşük kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bu durum, sizi bilgisayarın depolama tarafında yer açma zahmetinden kurtarır. Böylelikle bilgisayarınızda yüklü olan diğer oyunları silmek zorunda kalmazsınız.

The Forest Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Quad Core

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 5 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9

Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce GTX 560’a ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Yani oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az söz konusu ekran kartına sahip olmalısınız. Elbette bu ayarlar için diğer parçaların da gereksinimleri karşılaması gerekiyor.

İşlemci tarafında en az Intel Quad Core’a ihtiyaç duyan video oyunu 4 GB RAM istiyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde DirectX sürümü ve kullanılabilir alan boyutunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yani yüksek ayarlarda oynamak için DirectX9 ve 5 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var.

The Forest Konusu Nedir?

Büyük bir başarı elde eden The Forest’ta bir uçak kazası meydana gelir. Bir adaya düşen uçaktan yalnızca Eric Leblanc ve oğlu Timmy hayatta kalır fakat Timmy, yamyam mutant kabile tarafından kaçırılır. Leblanc, oğlunu bulmaya çalışır ancak bu pek de kolay olmaz.

Birinci şahıs kamera açısı ile oynanan video oyununda Leblanc’ın oğlunu bulmasına yardım ediyorsunuz. Bu süre zarfında karşınıza pek çok zorluk çıkıyor. Bu zorlukların en başında barınma ve yiyecek yer alıyor.

Belirli bir göreve sahip olmayan yapımda hayatta kalabilmek için bazı stratejiler uygulamanız gerekiyor. Adada yaşamınızı sürdürebilmeniz için ilk olarak silah ve barınak başta olmak üzere bazı araç gereçler oluşturmalısınız.

Adada kaplumbağa, tavşan, kuş ve geyik gibi hayvanların yanı sıra yamyam mutant kabile bulunuyor. Özellikle hava kararmaya başladığı andan itibaren çok agresif hale gelen yamyam mutantlara karşı kendinizi savunmanız gerekiyor.

Başarılı craft sistemi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran yapımda araç gereçlerin yapımı için gerekli olan malzemelerin yer aldığı bir kitap mevcut. İnşa edebileceğiniz bazı barınaklar, ilerlemenizi kaydetmenize imkân tanır. Bu nedenle söz konusu yapılar büyük bir öneme sahip.

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de bulunuyor. Bu destek sayesinde The Forest’ı arkadaşlarınız ile birlikte oynayabilir ve oyunu daha keyifli hale getirebilirsiniz.

The Forest Fiyatı Ne Kadar?

The Forest PC (Steam) fiyatı: 32 TL

The Forest PlayStation fiyatı: 162,50 TL

Sisteminizde bulunan donanım bileşenleri, korku ögesine sahip hayatta kalma oyununun minimum ya da önerilen sistem gereksinimini karşılıyorsa ve oyunun konusunu beğendiyseniz satın alma işlemine geçmek isteyebilirsiniz.

Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen video oyununun PC sürümü Steam isimli popüler dijital oyun mağazasında 32 TL fiyat etiketine sahip. The Forest’ın PlayStation sürümü ise 162,50 TL fiyat ile satılıyor.

Bu yazıda hayatta kalma oyunlarını seven oyunculara hitap eden The Forest isimli yapım ile ilgili merak edilen pek çok soruyu yanıtladık. Kaliteli grafikler ve başarılı oynanış mekaniğine sahip olan The Forest isimli video oyununa dair merak ettiğiniz soruları aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.