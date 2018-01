Split the Ball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda uygun zaman aralığında ekrana dokunmalı ve engelleri aşmalısınız.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Split the Ball, reflekslerinizi sınayıp yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir beceri oyunudur. 4 farklı temaya sahip olan oyunda rengarenk bir atmosfer bulunuyor. Sonsuz modun yanı sıra 80 zorlu bölüme sahip olan oyunda engellerin hepsini aşmanız gerekiyor. Gittikçe zorlaşan bölümler karşısında dikkatli olmanız gereken Split the Ball, sizleri bekliyor. Oyunda kontrol ettiğiniz topu bölme, küçültme, birleştirme ve büyütme gibi eylemlere sahip oluyorsunuz. Topu engellere çarpmadan boşluklardan geçirmeniz gereken oyunda zevkli zamanlar geçirebileceğinizi de söyleyebilirim. Split the Ball oyununu mutlaka denemelisiniz.

Split the Ball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.