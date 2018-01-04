StopAd, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz kullanışlı bir reklam engelleme uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Hızlı bir internet deneyimi yaşamak isteyenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan StopAd, tüm reklamları devredışı bırakıyor.

İnternette gezinirken karşınıza çıkan reklamlardan hoşlanmıyor musunuz? O zaman StopAd uygulaması ile bu derdinize bir son verebilirsiniz. Hızlı bir internet deneyimi yaşamak ve gereksiz veri kullanımını engellemek için hizmet eden StopAd, her türlü reklamı kolayca engelliyor. Tüm reklam servislerine destek veren uygulamada güçlü özellikler bulunuyor. Telefonlarınıza kolayca kurabileceğiniz uygulama ile telefonunuzun pil ömründe de belirgin bir artış yaşayabiliyorsunuz. Kullanışlı menüleri ve basit arayüzüyle StopAd, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. İnternette gezinirken karşınıza çıkan reklamlardan kurtulmanız için yardımcı olan StopAd, vazgeçilmezlerinizi arasında yer alacak türden bir yazılımdır. Tarayıcı fark etmeksizin her türlü reklamdan kurtulabileceğiniz StopAd, mutlaka denemeniz gereken bir uygulamadır.

StopAd uygulamasını iPhone cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.