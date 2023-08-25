Instagram Reklamları Nasıl Engellenir?

Instagram, her sosyal medya uygulaması gibi kazancını ve gelirlerini büyük ölçüde reklamlardan elde ediyor. Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurulduğunda bir dezavantaj gibi görünse de Instagram reklam engelleme veya gizleme gibi seçenekler sunarak kullanıcıları da kontrol sahibi yapmayı ihmal etmiyor.

Platform tamamen kullanıcı ile yakından alakalı gönderileri ve reklamları göstermeye öncelik veriyor. Bunun için geliştirdiği çeşitli algoritmalar var ama bu elbette istenmeyen reklamlar ile karşılaşma ihtimalinizin olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Görmek istemediğiniz reklamları her zaman gizleyebilirsiniz. Bunun için hangi yöntemlere başvurabileceğinizi rehberden öğrenebilirsiniz.

Instagram Reklam Engelleme Yöntemleri

Reklamı gizleme seçeneğini kullanma

Reklam engelleyici eklentiler

Reklam engelleyen tarayıcılar

Instagram'daki reklamları gizlemek için kullanabileceğiniz güvenilir yöntemler bunlarla sınırlıdır. Gelin, bu yöntemleri detaylı olarak ele alalım.

Reklamı Gizleme Seçeneğini Kullanma

Instagram, alakasız ya da istenmeyen reklamların da olabileceğini göz önünde bulundurarak kullanıcılara reklamı gizleme seçeneği sağlıyor. Üstelik reklamı kaldırma işlemi hiç zaman da almıyor.

Sizinle hiçbir ilgisi olmayan bir reklam ile karşılaştığınızda ilk olarak o reklamın sağ üst köşesinde bulunan üç noktanın üzerine basın. Karşınıza gelen seçeneklerin arasından "Reklamı gizle"ye dokunun.

Bir sonraki adımda size reklamı neden görüntülemek istemediğiniz sorulacaktır. "Uygunsuz" ya da "Beni ilgilendirmiyor" seçeneğini işaretleyerek o reklamı kaldırabilirsiniz.

Burada bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçmekte fayda var: Yukarıda yer alan adımları uyguladığınızda alakasız ve uygunsuz reklamların karşınıza çıkmasını engellemiş olacaksınız ama size yeni reklamlar gösterilmeye devam edilecektir.

Bu seçenek tüm reklamları engellemenizi sağlamaz. Bunu reklamlarla ilgili Instagram'a yapılan bir geri dönüş olarak düşünün. Dolayısıyla sadece sizinle daha alakalı ve uygunsuz olmayan reklamlar görmenize yardımcı olacaktır.

Reklam Engelleyici Eklentiler

Instagram'a eğer bir web tarayıcısı üzerinden erişiyorsanız bir reklam engelleyici eklentisi veya uzantısı kullanabilirsiniz. Tarayıcıların eklenti mağazasında Instagram'daki reklamları kaldırmaya

odaklanan birçok eklenti mevcuttur. Bunlardan birini yükleyerek Instagram'a girebilir ve reklamsız bir sosyal medya deneyimine kavuşabilirsiniz.

Reklam Engelleyen Tarayıcılar

Bazı web tarayıcıları, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen reklamlara karşı savaş açan yerleşik bir reklam engelleme özelliğine sahiptir. Bu tarayıcıları kullanarak da platformda mevcut reklamları tamamen ortadan kaldırmanız mümkündür.

Kullanıcılar Instagram Reklamlarını Neden Engellemek İster?

Bazı reklamlar, yeni ve faydalı ürün, hizmet, uygulama ve web siteleri hakkında bilgi sahibi olmanız açısından son derece faydalı olabilir. Terazinin diğer tarafında ise pek çok rahatsız edici reklam bulunuyor.

Kullanıcıların Instagram'daki reklamları kaldırmak istemesinin nedenleri şu şekilde özetlenebilir: