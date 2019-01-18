YouTube Reklam Engelleme (Windows, Android ve iOS) - TikTok Reklamlarından Kurtulun!

YouTube reklam kaldırma (engelleme) sandığınız kadar zor değil. YouTube videolarındaki reklamları engellemek, (TikTok reklamları dahil) hem mobil hem de masaüstünde mümkün. Bu blog yazıda YouTube reklamları engelleme (kaldırma) nasıl yapılır? YouTube mobil uygulamasında (Android ve iOS) reklam engelleme nasıl oluyor? iOS ve Android telefonlarda YouTube reklam engelleyici olarak hangi uygulamalar öne çıkıyor? YouTube reklamlarından kurtulmanın yolu nedir? gibi YouTube reklam engelleme hakkında en çok sorulan soruları yanıtlıyoruz.

YouTube Reklamlarından Kurtulmak Mümkün:

YouTube, internetten para kazanma düşüncesinde olan kişiler için en iyi sosyal mecralardan biri. Ürün inceleme, vlog, canlı yayın, yemek, araba, spor, makyaj, oyuncak ve daha birçok farklı formatta hazırlanan videolarda gösterilen YouTube reklamları, YouTuber’ların gelir kaynaklarından biri. Videonun başında, ortasında, içeriğin yanında veya üzerinde gösterilen reklamlar, yayıncının videolar üretmeye devam edebilmesi açısından gerekli olsa da izleyici açısından rahatsız edici bir durum. Özellikle her videonun başında çıkan reklamlar… Bu reklamlar, Google tarafından o kadar abartılıyor ki; belli bir noktadan sonra platformu çekilmez yapıyor. Neyse ki, YouTube reklamları engellemek mümkün. Resmi YouTube uygulamasında reklamları engellemenin bir yolu var. Mobilde bir reklam engelleyici veya YouTube alternatifi uygulamayla, masaüstünde YouTube reklam engelleme programı / YouTube reklam engelleyici ile can sıkan reklamlardan kurtulmanız mümkün.

YouTube Reklam Kaldırma (Engelleme):

YouTube videoları günümüzde mobilden daha çok izlendiğinden YouTube mobil uygulamasında reklam engelleme ile başlamak istiyorum. YouTube mobil uygulamada reklam engellemenin iki yolu var. Birincisi; Bir reklam engelleyici yüklemek. Adguard, Adblock Plus, AdClear gibi etkili reklam engelleyicilerle YouTube reklamlarından kolayca kurtulabilirsiniz. Reklam engelleyicilerden bazıları, YouTube mobil uygulamasındaki reklamları engelleme yeteneğine sahip. Reklam engelleyicilerle videoların başında çıkan TikTok reklamlarından video süresince sıkça çıkan reklamlara tümünden kurtulabiliyorsunuz. İkinci bir yol da; YouTube uygulamasının modlanmış sürümlerini veya alternatiflerini kullanmak. Android platformunda YouTube Vanced, OG YouTube, NewPipe gibi YouTube alternatifi, reklamsız YouTube deneyimi yaşatmak dışında YouTube videoları mp3 ve mp4 olarak indirme, arka planda çalma/oynatma gibi ek özellikler sunan birçok başarılı uygulama mevcut.

YouTube Android Uygulamasında Reklam Engelleme:

AdClear reklam engelleyici ile Android YouTube uygulamasında reklamları engellemek son derece basit. Tek yapmanız gereken; AdClear’i etkinleştirmek. YouTube Android uygulamasına girdiğinizde videonun başında, ortasında, sağında solunda çıkan reklamların kaybolduğunu göreceksiniz.

YouTube reklamlarını mobilde engellemek bu kadar basit. Dilerseniz, SnapTube, YouTube Vanced, OG YouTube, NewPipe gibi YouTube istemcilerini de kullanabilirsiniz. YouTube istemcilerinin güzel yanı; YouTube Premium özelliklerini ücretsiz alabilmeniz. Video indirme, çalma listesi hazırlama, arka planda çalma, video kalitesini istenilen düzeye çekme gibi resmi YouTube uygulamasının izin vermediği özellikleri kullanma şansınız oluyor.

YouTube iOS Uygulamasında Reklam Engelleme:

Apple sağolsun, App Store’daki tüm reklam engelleyiciler, Safari tarayıcı üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla YouTube uygulamasındaki reklamları engelleme şansınız olmuyor. AdGuard, Adblock Plus gibi bilindik reklam engelleyiciler dışında da indirilebilir pek çok reklam engelleyici App Store’da mevcut. Herhangi birini indirerek YouTube iOS uygulamasında olmasa da YouTube reklamlarından kurtulabilirsiniz. Android’de indirilebilir olan YouTube istemcileri ne yazık ki App Store’da mevcut değil. Var olanlar da Apple tarafından tespit edildiğinde mağazadan kaldırılıyor.

YouTube Reklam Engelleme/ Videoları Reklamsız İzleme:

Masaüstünde YouTube reklamlarını engellemek, kaldırmak çok daha basit. Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, hangi internet tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, ücretsiz indirebileceğiniz bir reklam engelleyici işinizi görecektir.

YouTube reklamlarının yayıncı açısından önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Takipçisi olduğunuz YouTuber’lar veya diğer yayıncılar için reklam engelleyiciyi kapatmayı unutmayın. : )