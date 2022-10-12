Android Telefonlar İçin En İyi Reklam Engelleme Uygulamaları

Android telefonlar, reklam engelleme uygulamaları ile daha kullanışlı hale gelebilir. Android telefon kullanıcılarının ekranına; oyun oynarken, internette gezinirken, video izlerken devamlı reklam çıkabiliyor. Kullanıcıların canını sıkan bu durum aşağıda belirteceğimiz uygulamalarla kolayca giderilebiliyor.

Android en iyi reklam engelleyici uygulamalar sayesinde karşınıza aniden çıkan tüm reklamlardan kurtulabilirsiniz. Uygulamalar sayesinde reklamlar engellendiği için hem pil hem internet kotasından çok rahat tasarruf edebilirsiniz.

En İyi Reklam Engelleme Uygulamaları

AdBlockPlus

AdClear

AdGuard

Browsers with ad-block

Free Adblocker Browser

Adblock Browser

BlockThis

AdLock

AdAway

Firefox Focus

1- AdBlockPlus

Android telefonlar için en iyi reklam engelleme uygulamaları arasında AdBlockPlus yer alıyor. Google Play Store üzerinde uzun zamandır yer alan AdBlockPlus uygulamasıyla her türlü reklamı engelleyebilirsiniz. Bu uygulamanın genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Reklamları otomatik engeller

Sosyal ağlar üzerindeki bağlantıları gizler

Sosyal ağlardaki paylaşım düğmelerini gizler

Cep telefonunda yer alan tarayıcının reklam takibini pasife alır

Android cihazda güvenli gezinmeyi sağlar.

2- AdClear

Mobil uygulama reklam engelleme seçeneklerinden biri de AdClear’dir. İnternetteki reklamlar cihaz ekranına yansımaması için VPN oluşturur. VPN ile reklam trafiği filtrelenmiş olur. Şifreli reklamları da AdClear otomatik filtreler. Aynı zamanda kötü yazılım bulaşan reklamları da engeller.

3- AdGuard

VPN ve HTTP Proxy moduyla çalışan AdGuard ile reklamlar kolayca engellenir. Ayrıca gizliliği koruma altına alır.

4- Browsers with ad-block

Android cihazınıza Browsers with ad-block uygulamasını indirerek dilediğiniz gibi internette reklam izlemeden vakit geçirebilirsiniz. Browsers with ad-block aynı zamanda Google Chrome eklentisi olan bir uygulamadır.

5- Free Adblocker Browser

Free Adblocker Browser; reklamları engelleyerek Android kullanıcılarına rahatça video izleme, oyun oynama, internette gezinme gibi olanaklar tanıyor. Reklamları izlemek zorunda kalmadan güvenli ve hızlı şekilde internette dolaşma imkanına sahip olabilirsiniz.

6- Adblock Browser

En iyi reklam engelleme uygulamaları listemize Adblock Browser isimli uygulamayı da ekleyebiliriz. Adblock Browser, verilerden yararlanılabilen tüm reklamları gizler. İnternette reklam olmadan gezinme özgürlüğü tanımaktadır.

Android cihazlarda gizliliği ve verileri korur. Bunun yanında pil tasarrufu sağlar. İnternette gezinme hızını artıran bir uygulama olarak biliniyor. Adblock Browser uygulaması, reklamların engellenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

7- BlockThis

Açık kaynaklı reklam engelleme uygulaması BlockThis, mobil veri trafiğini azaltmasıyla biliniyor. Kötü yazılımlara karşı da cihazı tam korumaya alıyor. BlockThis, artırılmış tarama hızıyla da dikkat çekiyor. Android cihazlara yüklendiğinde 3. taraf içeriklerin tümünü engelleyerek kullanıcının rahat bir nefes almasını sağlıyor.

8- AdLock

AdLock uygulamasının çok kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Bütün kullanıcı ihtiyaçlarına aynı anda cevap veren kullanışlı bir reklam engelleme uygulamasıdır. İşlevsellik yönünden çok kullanışlıdır. AdLock; tüm reklamları Android’e ulaşmadan filtrelemektedir.

VPN ağı oluşturulduktan sonra AdLock devreye girer. Android cihaza yüklendikten sonra tüm sisteminde çalışarak cihazın her yerinden reklamları engeller. Cihazı kötü yazılımlardan korur. Kişisel güvenlik duvarı oluşturma ve veri güvenliği sağlamada önemli rol oynuyor.

9- AdAway

Android cihazlar için en iyi reklam engelleyici uygulamalara AdAway’i ekleyebiliriz. AdAway, reklamlara kesin çözüm sunuyor. Basit arayüzlü bu uygulama her türlü reklamı Android cihazlardan uzak tutuyor. Sadece root’lu telefonlarda çalıştığını da söylemeden geçmeyelim.

10- Firefox Focus

Firefox Focus uygulaması gizliliğe yönelik tasarlanmıştır. Tüm reklamları gizleyen Firefox Focus, güçlü işlevlere sahip bir uygulamadır. Android’lere yüklendiğinde internette gezinme hızını artırıyor.

Telefon haricinde bilgisayardayken özellikle YouTube'daki reklamlardan kurtulmak istiyorsanız YouTube Reklam Engelleme Nasıl Yapılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.