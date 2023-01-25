Microsoft Edge Tarayıcıda Reklam Engelleme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge tarayıcısında reklam engelleme işleminin nasıl yapılacağı oldukça merak ediliyor. Bu yazıda yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen web tarayıcısında gezinirken web sitelerinde çıkan reklamları nasıl engelleyebileceğinizi açıkladık.

Bazı web sitelerinde çok fazla sayıda reklam yer alıyor. Bu, ziyaretçilerin web sitesinde yer alan içerikleri rahat bir şekilde okuyamamasına yol açıyor. Dolayısıyla çoğu internet kullanıcısı, reklamların nasıl engelleneceğini merak ediyor.

Yazılım devi tarafından sunulan Microsoft Edge isimli web tarayıcısını kullanan kişiler için çeşitli eklentiler bulunuyor. Bu eklentiler, internette gezinirken karşınıza reklamların çıkmasını önlüyor. İstediğiniz web sitelerinde eklentiyi devre dışı bırakma imkânına da sahipsiniz. Peki, Microsoft Edge'de reklamlar nasıl engellenir?

Microsoft Edge İçin Reklam Engelleme Eklentileri Listesi

AdGuard AdBlocker

AdBlock

AdBlock Plus

Ghostery

AdBlocker Ultimate

uBlock Origin

Yukarıda Microsoft Edge'de reklamları engelleyebilmenize imkân tanıyan uzantılar bulunuyor. Listede yer alan yazılımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca gizliliğe önem veren tarayıcıların hangileri olduğunu merak ediyorsanız gizlilik odaklı çalışan tarayıcılar listesini inceleyebilirsiniz.

AdGuard AdBlocker

AdGuard AdBlocker Facebook ve YouTube dahil olmak üzere tüm web sitelerinde yer alan reklamları engelliyor. Sayfa açılış hızını arttıran ve bu sayede kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren eklenti kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı saldırılarına karşı koruma da sağlıyor.

Üçüncü taraf takipçi sistemlerini, birçok casus yazılımı ve reklam yazılımını engelleyen eklentide sosyal medya butonların kaldırılmasına imkân tanıyan sosyal medya filtresi özelliği de mevcut. 4 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih edilen uzantıyı kolayca kullanabilirsiniz.

AdBlock

Ziyaret ettiğiniz bir web sitesinde yer alan reklamlardan rahatsız oluyorsanız ve bundan kurtulmak istiyorsanız AdBlock isimli uzantıyı kullanabilirsiniz. Reklam engelleme uzantısı denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan AdBlock'un kullanımı çok kolaydır.

Üçüncü taraf izleyicileri engelleyen uzantı, özelleştirme imkânı da sunuyor. Bazı web sitelerinde eklentiyi devre dışı bırakabilmeniz mümkün. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen AdBlock'u kullanabilmek için eklentinin sayfası üzerinden "Al" butonuna tıklamanız yeterlidir.

AdBlock Plus

Dünyanın en popüler uzantılarından biri olan AdBlock Plus, 8 milyondan fazla internet kullanıcısı tarafından kullanılıyor. Yalnızca reklamları ve pop-up yani açılır pencereleri engellemekte kalmayan uzantı, aynı zamanda kullanıcıların gizliliğini koruyor ve güvende kalmasına yardımcı oluyor.

Üçüncü taraf uygulamaların web etkinliklerinizi izleyememesine yardımcı olan hizmette çeşitli özellikler ve seçenekler bulunuyor. Bu özelliklere ve seçeneklere uzantının ayarları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ghostery

En popüler reklam engelleyicilerinden biri olan Ghostery, sunduğu kolay kullanım imkânı ile dikkat çekiyor. Modern bir arayüze sahip olan eklenti, web sayfalarını optimize ediyor. Böylelikle sayfa yüklemelerinin hızında artış yaşanıyor.

Çeşitli özelliklere sahip olan tarayıcı, reklamları engelleme konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Özelleştirme imkânı sunan uzantı, web sitelerindeki izleyicileri engelleyebilmenize olanak tanıyor.

AdBlocker Ultimate

AdBlocker Ultimate metin reklamları, banner reklamları, pop-up reklamlar, video reklamları ve e-posta reklamları dahil olmak üzere tüm reklamları engelleyerek kullanım deneyimini iyileştiriyor. Başarılı eklenti web sayfalarının daha hızlı bir şekilde açılmasına da olanak tanıyor.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının bellek kullanımını azaltan AdBlocker Ultimate'i eklenti sayfası üzerinden "Al" butonuna tıklayarak tarayıcıya ekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından uzantıyı kullanmaya başlayabilirsiniz.

uBlock Origin

8 milyondan fazla kişi tarafından tercih edilen uBlock Origin'i tek tıklama ile aktif hâle getirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Web sitelerinde yer alan reklamları çok pratik şekilde engelleyebilmenize imkân tanıyan uzantıda önceden ayarlanmış çeşitli filtreler yer alıyor.

Belleği ve işlemciyi yormayan eklentiyi tarayıcınıza kolayca ekleyebilirsiniz. Bu işlem, listedeki diğer eklentiler ile aynıdır. Eklentinin sayfasında konumlanan "Al" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bu yazıda Microsoft Edge'de kullanılabilecek reklam engelleme eklentileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı uzantı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.