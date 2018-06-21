Super Dragon Fighters, Alado tarafından geliştirilen ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

Hareketli ve tempolu bir yapıya sahip olan Super Dragon Fighters, oyunculara benzersiz bir dövüş atmosferi sunuyor. 20 farklı karakterin yerl aldığı oyunda, karakterimizi seçecek ve birbirinde farklı düşmanlar ile karşı karşıya geleceğiz.

Survival ve Arcade oyun modlarına sahip olan mobil aksiyon oyunu, anime tarzında 3D grafiklere sahiptir. Gerçekçi ses efektlerinin yer aldığı oyunda, çeşitli görsel efektler de kullanılmıştır.

Oyun içerisinde bazı karakterler kilitlidir. Oyun içerisinde kazandığımız dövüşler sonrasında elde ettiğimiz puan ile bu karakterlerin kilitlerini açabilecek ve o karakterleri kullanabileceğiz. Oldukça renkli bir atmosfere saihp olan Super Dragon Fighters, sadece Android platformunda oynanmaktadır.

Hareketli ve tempolu yapısı ile kısa sürede mobil oyuncuların ilgisini çeken yapım, 100 binden fazla indirmesi ile oldukça ilgi çekicidir. Oyun son güncellemesini 14 Haziran 2018’de yayınladı. Güncelleme ile oyuna Survival modu eklenmiş oldu.

Mobil cihazınızda ücretsiz bir aksiyon oyuu oynamak isterseniz, Super Dragon Fighters’ı denemenizi öneririz. İyi oyunlar.