Dragon's Dogma 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Dragon's Dogma 2 sistem gereksinimleri, Capcom tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon RPG türündeki Dragon Dogma serisinin yeni oyununda kasma ve donma gibi problemler yaşanmaması için büyük öneme sahiptir çünkü bilgisayardaki donanımın, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Bu rehberde yeni Dragon's Dogma oyununun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Dragon's Dogma 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Dragon's Dogma 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

En iyi RPG oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Dragon's Dogma 2'nin düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5 10600 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5500 XT'ye ihtiyaç duyuluyor.

Dragon's Dogma 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci : Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Dragon's Dogma 2 Kaç GB?

Dragon's Dogma 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB civarında kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Oyunun kaç GB olacağı ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

İhtiyaç duyulan miktarda boş alan bulunmuyorsa kurulum başarısızlık ile sonuçlanır. Kullanılabilir alan miktarını artırmak için program kaldırma aracı ile bilgisayarda yüklü olan bazı oyunları veya programları silebilirsiniz.

Dragon's Dogma 2 Fiyatı Ne Kadar?

Dragon's Dogma 2 PC (Steam) Fiyatı : 49,99 dolar

: 49,99 dolar Dragon's Dogma 2 PlayStation Fiyatı : 1.399 TL

: 1.399 TL Dragon's Dogma 2 Xbox Fiyatı: 1.349,01 TL

Dragon's Dogma 2 Çıkış Tarihi

Dragon's Dogma 2 isimli oyun 22 Mart 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

Bu rehberde Dragon's Dogma 2 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.