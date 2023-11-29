Dragon's Dogma 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Dragon's Dogma 2 sistem gereksinimleri neler? Capcom'un yeni oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Dragon's Dogma 2 sistem gereksinimleri, Capcom tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon RPG türündeki Dragon Dogma serisinin yeni oyununda kasma ve donma gibi problemler yaşanmaması için büyük öneme sahiptir çünkü bilgisayardaki donanımın, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir.
Bu rehberde yeni Dragon's Dogma oyununun minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Dragon's Dogma 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Dragon's Dogma 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
En iyi RPG oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Dragon's Dogma 2'nin düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5 10600 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 5500 XT'ye ihtiyaç duyuluyor.
Dragon's Dogma 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
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Dragon's Dogma 2 Kaç GB?
Dragon's Dogma 2'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB civarında kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Oyunun kaç GB olacağı ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.
İhtiyaç duyulan miktarda boş alan bulunmuyorsa kurulum başarısızlık ile sonuçlanır. Kullanılabilir alan miktarını artırmak için program kaldırma aracı ile bilgisayarda yüklü olan bazı oyunları veya programları silebilirsiniz.
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Dragon's Dogma 2 Fiyatı Ne Kadar?
- Dragon's Dogma 2 PC (Steam) Fiyatı: 49,99 dolar
- Dragon's Dogma 2 PlayStation Fiyatı: 1.399 TL
- Dragon's Dogma 2 Xbox Fiyatı: 1.349,01 TL
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Bu rehberde Dragon's Dogma 2 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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