Super One More Jump, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda keyifli vakit geçirebiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Super One More Jump, reflekslerinizi sınayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Tek dokunuş moduyla oynanan bir platform oyunu olarak nitelendirebileceğim Super One More Jump ile eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 150'den fazla zorlu seviyeye sahip olan oyunda platformlar arasında atlayıp zılayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Farklı özel yetenekler de kullanabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda yüksek puanlar yaparak liderlik sıralamasında da üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Günlük ödüllerin de sahibi olabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Super One More Jump sizleri bekliyor.

Super One More Jump oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.