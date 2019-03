Başrolde yer alan karakterin doğum günü partisinde gerçekleşen esrarengiz olayları araştırabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Surface: Alone in the Mist, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuzca oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, doğum günü partisinde gelişen ilginç olayları araştırmak ve kaybolan insanların yerlerini bulmaktır. Oyunda, 16 yaşına giren bir kızın doğum günü partisi esnasında aniden tüm insanların yok olmasından bahsedilmektedir. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan bu insanların peşine düşerek, olaylardaki sır perdelerini aralamalı ve her şeyi açığa çıkartmalısınız. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Ürpertici mekanlarda dolaşarak gizli nesnelere ulaşmalı ve ipucu toplamalısınız. Bölümlerde yer alan bulmacaları doğru bir şekilde çözmeli ve eşleştirmeleri yapmalısınız. Bu sayede çeşitli ipuçları yakalayabilir ve kayıp insanları bulabilirsiniz. Macera kategorisinde bulunan Surface: Alone in the Mist ile sizde eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.