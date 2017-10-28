Tapusor uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan gayrimenkul yatırımı için incelemeler yapabilirsiniz.

Gayrimenkul yatırımcıları için referans kaynağı olma niteliği taşıyan Tapusor uygulamasında, yatırım yapmayı düşündüğünüz alanlar için bilgi alabiliyorsunuz. Adres, ada-parsel no, mevcut konum veya harita üzerinden seçtiğiniz bölgeyle ilgili detaylı bilgi sunan Tapusor uygulamasında zaman dilimi, kira döngüsü, metrekare değeri ve yatırım puanını inceleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz bölgeye ilişkin talep durumu, fiyat durumu gibi güncel durumu gösteren uygulamada uzman görüşüne de başvurabilmeniz mümkün. İlgili bölgeyi satın almayı düşündüğünüzde çevredeki emlakçıların iletişim bilgilerine ulaşabileceğiniz gibi bu bölgedeki ilanlara da kolayca ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri