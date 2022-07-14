Facebook'un Kurucularından Eduardo Saverin Kimdir?

Eduardo Saverin kimdir? Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Facebook isimli sosyal medya platformunun kurucularından Saverin'in hayatına dair merak edilen detayları açıkladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve Eduardo Saverin'in hayatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen Facebook'un kuruluş hikâyesini konu alan The Social Network isimli filmi izlediyseniz, Saverin'in hayatını merak etmiş olabilirsiniz. Saverin, Facebook'un yanı sıra birçok başarının altınza imza attı.

Hazırladığımız yazıda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Saverin'in başarılı dolu hikâyesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Eduardo Saverin Kimdir?

Eduardo Saverin, 13 Mart 1982 tarihinde Brezilya'nın São Paulo kentinde doğdu. 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Saverin ailesi, Florida eyaletinin en büyük ikinci şehri olan Miami'ye yerleşti.

Eduardo'nun babası Robert Saverin giyim, nakliye ve emlak alanlarında çalışan başarılı bir iş insanıydı. Eduardo'nun annesi Sandra ise bir psikologdu.

Eduardo Saverin, Miami'de ilköğrenimini Gulliver Preparatory School'da tamamladı. Daha sonra lise eğitimini de bitiren Saverin, eğitimine Harvard Üniversitesinde devam etti. Üniversite döneminde Phoenix S.K. Kulübünün üyesi oldu ve Harvard Yatırım Derneğinin başkanlığını üstlendi.

Saverin, Harvard Üniversitesinde eğitimine devam ederken petrol endüstrisine 300 bin dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi. Saverin, üniversitede eğitimini sürdürürken ikinci sınıf öğrencisi olan Mark Zuckerberg ile tanıştı.

Mark Zuckerberg, Harvard öğrencileri için bir sosyal ağ sitesi geliştirmek istiyordu ancak bunu geliştirmek için finansal anlamda bir desteğe ihtiyacı vardı. Zuckerberg ile Saverin, bir sosyal ağ sitesine duyulan ihtiyaç hakkında fikir birliğine vardı. Böylelikle Eduardo, Mark'ın parlak fikrinin yatırım yapmaya değeceğini anladı ve onu desteklemeyi kabul etti.

Mark, sosyal ağı asla para kazanmanın bir yolu olarak görmedi. Aslında Mark'ın tek amacı dijital dünyada insanları birbirine bağlayabilecek yenilikçi bir web sitesi oluşturmaktı fakat Eduardo, bu web sitesi aracılığıyla para kazanmak istiyordu.

İkili, 2004 yılında başlangıçta Harvard öğrencilerine özel bir sosyal ağ sitesi olan Thefacebook'u kurdu. Saverin, Mark'ın işini finanse etmeye karar verdi ve onun platformuna kurucu ortak olarak dahil oldu. Tüm sunucu ve diğer ihtiyaçlar, Eduardo tarafından finanse edildi.

Facebook'un Harvard'da büyük bir başarı elde etmesinin ardından kurucular, sosyal ağa daha fazla insanın erişebilmesini sağlamaya karar verdi. Böylece ikili, Palo Alto'ya taşınmaya karar verdi fakat Saverin, 2004 yılında Lehman Brothers'ta staj yapmak için New York'a gitti.

Saverin'İn staj enasında fon yaratma, şirket kurma ve bir iş modeli oluşturma üzerinde çalışması gerekiyordu. Saverin, Facebook'un işletme yöneticisi ve finans müdürü rolünü üstlendi. Saverin, Mark Zuckerberg'in bilgisi olmadan Facebook'ta yetkisiz reklamlar yayımlamıştı. Hatta bir iş ilanı sitesi olan Joboozle'ı bile geliştirdi.

Eduardo tarafından atılan bu adım, iki kurucu arasında bazı anlaşmazlıkların meydana gelmesine yol açtı. Saverin'in Facebook'a gerekli olan finanmanı sağlamaması sonucunda Zuckerberg çeşitli yatırımcılar aramak zorunda kaldı.

Sean Parker, Facebook için fon bulma konusunda Eduardo Saverin'in yerini aldı. Mark ile iletişime geçen bir diğer yatırımcı Peter Thiel ise Mark'ı Eduardo ile bağlarını koparmaya teşvik etti.

Zuckerberg, Saverin'in şirketle sosyal ağ ile ilişkisini kesmek için Facebook adında yeni bir şirket kurdu ve ardından yeni hisselerini Saverin dışındaki kişilere dağıttı. Eduardo, bunun üzerine Mark'ı Facebook'un tek yöneticisi yapan bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı.

Eduardo Saverin ayrıca Facebook'un kurucu ortakları listesinden çıkarıldı fakat bir süre sonra gerçekleşen anlamanın sonucunda yeniden kurucu ortakları listesine dahil oldu. Anlaşmadan sonra bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.

Saverin'in bir yatırımcı olarak elde ettiği başarılar, mevcut servetinin artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığından ayrılan Eduardo, 2009 yılından itibaren Singapur'da yaşamaya başladı. Bu hamlenin vergi nedeniyle yapıldığı ileri sürülse de Saverin, bu iddiaları reddediyor.

Eduardo çeşitli şirketlere yatırım yapmaya devam etti. Öyle ki ünlü iş insanı Crowdmob, ShopSavvy, Qwiki ve Jumio gibi teknoloji girişimlerine de yatırım gerçekleştirdi. Saverin ayrıca Singapur merkezli çevrim içi perakendeci Redmart'a yatırım yaptı. Saverin Uber, Lyft, Flightcar ve Silvercar gibi araç kiralama hizmetlerine cesurca yatırımlara imza attı.

Özellikle Facebook'a yaptığı yatırım ile bir milyardera dönüşen Saverin, The Social Network (Sosyal Ağ) filminin bir Hollywood fantezisi olduğunu ve abartılı şekilde ele alındığını belirtti.

Eduardo Saverin Serveti Ne Kadar?

Forbes'a göre Eduarardo Saverin'in net serveti 9,3 milyar dolardır. Eduardo, Singapur'daki multi milyon dolarlık bir dairede yaşamını sürdürüyor. iPhone, iPad ve MacBook'ları sayesinde her zaman dünyayla bağlantılı kalıyor.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Facebook isimli sosyal medya platformuna yaptığı yatırım ile hayatı önemli ölçüde değişen Saverin'in hayatına dair merak edilen detayları açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca Warren Buffett’in yatırım tavsiyeleri yazımıza da göz atabilirsiniz.