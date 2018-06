The Grand Way, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Grand Thef Auto benzeri bir mobil oyundur. Oyunda suçlar işliyor ve çetelerle amansız mücadelelere girişiyorsunuz.

Kaliteli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken The Grand Way, San Andreas sokaklarında terör estirdiğiniz bir oyundur. Milyonlarca oyuncusu bulunan GTA'ya oldukça benzerliğiyle de dikkat çeken oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeli ve en iyi gangster olmalısınız. Tüm haydutları ve mafta babalarını dize getirdiğiniz oyunda silahlı çatışmalara da giriyor ve rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Tüm zorlukların üstesinden gelmeniz gereken oyunda kolay kontroller bulunuyor. Tüm düşmanlarınızı yenmeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunlar oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz de söyleyebilirim. Aksiyon filmlerinde yer alan sahnelerle karşılaşabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim The Grand Way, sizleri bekliyor.

The Grand Way oyununu Android cihazlarınızlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.