The Seven Deadly Sins, Netmarble tarafından geliştirilen ve Android üzerinden oynanabilen, kendi has özellikleri bulunan bir macera oyunudur.
Netmarble ve Kodansha ortaklığı ile geliştirilen, Android telefon ve tabletler üzerinde rahatça oynanabilen The Seven Deadly Sins: Grand Cross isimli oyun, büyük ilgi gördü.
The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The Seven Deadly Sins’in kaptanı Meliodas’ın maceraları ve hikaye anlatışını çekici ve eğlenceli bir şekilde mobil oyun tecrübesine dönüştürüyor.
Göz alıcı, yüksek çözünürlüklü 3D grafikleri, 100’den fazla çarpıcı sahnesi ve karakterleri seslendiren gerçek aktörlerle The Seven Deadly Sins kahramanlarına hayat veriyor.
The Seven Deadly Sins erken erişim ödülleri
- 1x Meliodas oyun içi karakteri, The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un ana kahramanı
- 1x Meliodas için oyun içi kostüm ve silah
- 30 Diamonds (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’ premium para birimi, 10 Çekiliş değerinde)
- 100.000 Gold (The Seven Deadly Sins: Grand Cross’un oyun içi para birimi)
- The Seven Deadly Sins ‘in ana kadın kahramanı olan Elizabeth için özel bir kostüm içeren ayrıcalıklı bir sandık
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