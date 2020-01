Netmarble ve Kodansha ortaklığı ile geliştirilen, Android telefon ve tabletler üzerinde rahatça oynanabilen The Seven Deadly Sins: Grand Cross isimli oyun, büyük ilgi gördü.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross, The Seven Deadly Sins’in kaptanı Meliodas’ın maceraları ve hikaye anlatışını çekici ve eğlenceli bir şekilde mobil oyun tecrübesine dönüştürüyor.

Göz alıcı, yüksek çözünürlüklü 3D grafikleri, 100’den fazla çarpıcı sahnesi ve karakterleri seslendiren gerçek aktörlerle The Seven Deadly Sins kahramanlarına hayat veriyor.

The Seven Deadly Sins erken erişim ödülleri