Netflix Yayın Takvimi - 2024 Dizileri

1997 yılında kurulan Netflix, kuruluşundan bu yana sunduğu yapımlarla dikkat çekiyor. Ücretli aboneliğe dayalı olarak hizmet veren şirketin 2024 yayın takvimi de çok zengin.

Biz de bu yazımızda Netflix 2024 dizileri ile ilgili bir liste oluşturduk. İşte detaylar!

Netflix 2024 Dizileri

2024 Netflix dizileri şu şekildedir:

Ocak 2024

Ocak 2024’ten itibaren yayına sunulacak Netflix dizilerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Fool Me Once

Fool Me Once dizisinin konusu eski asker olan Maya üzerinden ilerliyor. Dizideki olaylar, Maya’nın öldürüldüğünü sandığı eşini gizlice yerleştirilen dadı kamerasında görmesiyle ilerler.

Bu olayla birlikte Maya, kökeni geçmişe uzanan bir ölümcül komployu fark eder. Dizinin başrol oyuncuları; Richard Armitage, Michelle Keegen ve Adeel Akhtar’dır.

2. Delicious in Dungeon

Fastastik komedi ve macera türündeki Delicious in Dungeon dizisinde genç maceracı Laios ve grubunun zindanın derinliklerindeki maceraları konu edilmiştir.

Dizide Laois ve ekibi zindanda hazine olduğu söylen Altın Krallığı bulmaya çalışırlar. Delicious in Dungeon’un başrol oyuncuları; Kentaro Kumagai, Hiroşi Naka, Asuna Tomari ve Sayaka Senbongi’dir.

3. The Brothers Sun

Taipeili bir çete üyesi, gizemli bir düşmandan hem annesini hem de erkek kardeşini korumaya çalışır. Çete üyesi, annesini ve kardeşini korumak için Los Angeles’e gider.

The Brothers Sun isimli dizisindeki olaylarda tam olarak çete üyesinin Los Angeles’e gitmesiyle başlar. Sam Song Li, Michelle Yeoh ve Justin Chien dizinin başrol oyuncularıdır.

4. Gyeongseong Creature

Gyeongseong, 1945 yılında Seul’de sömürge yönetiminin en karanlık günlerinde dedektif ve girişimci olarak hayatta kalmaya çalışır. Gyeongseong aynı zamanda insanlığın açgözlülüğünden doğan canavarla da savaşmak zorunda kalır.

Gyeongseong Creature dizisinin başrol oyuncuları; Claudia Kim, Park Seo Jun ve Han So-hee’dir.

5. DI4RIES

DI4RIES dizisinin konusu; kurgusal ada kasabaları Marina Piccola ile Marina Grande’dede yer alan Galileo Galilei Ortaokulu’nda geçiyor. Dizide öğrencilerin ergenlikleri, arkadaşlıkları, rekabetleri ve aşklarına değiniliyor. Dizinin başrol oyuncuları; Flavia Leone, Andrea Arru ve Biagio Venditti’dir.

6. The Trust: A Game of Greed

Netflix 2024 dizileri arasında yer alan The Trust: A Game of Greed, bir realite dizisidir. Bu dizide on bir yabancılar, çeyrek milyon doları paylaşabilmek için yarışmaya başlar.

Yabancıların oynadığı bu oyunda herkes eşit pay mı alacak sorusuna yanıt veriliyor. Dizinin başrolünde Brooke Baldwin yer alıyor.

7. Break Point

Break Point isimli dizide dünyanın en büyük tenis yıldızlarının Grand Slam turnuvalarındaki verdikleri mücadeleler anlatılıyor.

8. Detective Forst

Detective Forst’ta Wiktor Forst isimli bir dedektif, alışılmadık yöntemlerle Polonya’daki bir dağın tepesinde profesörün cinayetini araştırıyor. Detective Forst dizisinin başrol oyuncuları; Andrzej Bienias, Zuzanne Saporznikow ve Borys Szyc’dir.

9. Boy Swallows Universe

Boy Swallows Universe dizisi, Trent Dalton’un aynı ismi taşıyan romanından uyarlanmıştır. Dizinin konusu, 1980’li yıllarda geçiyor. Dizide ailesi parçalanan bir çocuğun yaşamı anlatılıyor.

10. Sonic Prime

Dr. Eggman’a karşı bir savaş başlatılır. Bu savaşta patlama olur ve evrende parçalanır. Sonic, patlama sonrasında hızla paralel boyutlardan geçerek arkadaşlarına ulaşır.

Sonic, arkadaşlarını bulduktan sonra dünyayı kurtarmaya çalışır. Sonic Prime isimli dizinin başrol oyuncuları; Ashleigh Ball, Deven Mack ve Brian Drummond’dur.

11. Love is Blind Sweden

Jessica Almenas’ın başrolde oynadığı Love is Blind Sweden dizisinde eşsiz flört deneyi olan yerel bekarların İsveç’e inmesi konu edinmiştir.

12. Kübra

Ahsen Eroğlu, Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’nın başrolde yer aldığı Kübra isimli dizide kenar mahallede yaşayan bir gencin yaşadıkları anlatılıyor.

Kendi halinde yaşayan genç, geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar alıp bir taraftan takipçi kitlesini artırır diğer taraftan da güçlü düşmanlar edinir.

13. Skam Italia

Bir grup gencin günlük yaşamını anlatan Skam Italia, Norveç gençlik dramasıdır. Skam Italia dizisinin başrol oyuncuları; Benedetta Gargari, Rocco Fasano, Ludovica Martino, Greta Ragusa, Martina Lelio, Federico Casari ve Ludovico Tersigni’dir.

14. The Bequeathed

The Begueathed isimli dizinin konusu, genç bir kadının amcasının ölümünden sonra aldığı miras üzerinden ilerliyor. Kadın mirası aldıktan sonra kendini tuhaf aile sorunlarının içinde bulur.

15. Love on the Spectrum U.S.

Netflix 2024 dizileri arasında yer alan Love on the Spectrum U.S., otizm spektrumundaki insanların flörtleri konu edilmiştir. Dizide ilişkiler dünyası ele alınıyor.

16. Captivating the King

Captivating the King isimli dizide; Shin Se-kyung, Lee Shin-young ve Jo Jung-suk başrol oynuyor. Dizinin konusu, kraliyet ve politik güç mücadeleleri tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kral Lee In’le kralı Kang He Soo’nun aşkı anlatılıyor.

17. Not Quite Narwhal

Not Quite Narwhal dizisinde meraklı küçük Kelp’ in iki dünyayı keşfetmesi anlatılıyor. Kelp, tek boynuzlu at olduğunu öğrenene kadar hayatının tümünü deniz gergedanı olarak geçirdi. Kelp, daha sonra da farklı dünyaları keşfetti.

18. Six Nations: Full Contact

Six Nations: Full Contact, Rugby Dünya Kupası beklentisiyle 2023 Rugby Six Nations’ın anlatıldığı bir dizidir.

19. Queer Eye

Amerika’nın bölündüğü ve geleceğin belirsiz olduğu bir zamanda beş cesur adamın yaşadıkları Queer Eye dizisinde anlatılıyor. Dizinin başrol oyuncuları; Karamo Brown, Bobby Berk ve Tan France’dir.

20. Griselda

Griselda isimli dizide uyuşturucu imparatorluğunun acımasız patroniçesi olan Griselda Blanco’nun Medellin’den Miami’ye kaçması anlatılıyor. Alberto Guerra, Sofia Vergara ve Christian Tappan dizinin başrol oyuncularıdır.

21. Masters of the Universe: Revelution

Mastera of the Universe: Revelution isimli dizide Teela, Eternia’yı karanlığın pençesinden kurtarabilmek için He-Man ve müttefikleriyle güçlerini birleştirir. Masters of the Universe: Revelution dizisinin başrol oyuncuları; William Shatner, Mark Hamill ve Melissa Benoist’tir.

22. Thomas & Friends: All Engines Go

Dizide Thomas ve arkadaşlarının Sodor Adası’ndaki yaşamları anlatılıyor. Thomas ve arkadaşları, Sodor Adası’nda hem çalışıyor hem de eğleniyor. Thomas & Friends: All Engine Go adlı dizinin başrol oyuncuları; Neil Crone, Meesha Contreras ve Glee Dango’dur.

23. Doctor Slump

2024 Netflix dizileri arasında yer alan Doctor Slump, doktorluk yapmayı bırakıp çatı katında yaşamaya başlayan iki ana karakterin aşkını anlatıyor. Dizinin başrol oyuncuları; Jang Hye-Jin, Park Hyung-Sik ve Park Shin-Hye’dir.

24. Alexander: The Making of a God

Alexander: The Making of a God adlı dizide tarihin büyük komutanı Alexander anlatılıyor. Antik Yunan kenti Makedon’un kralı olan Alexander, 30 yaşına bastığında tarihteki en büyük imparatorluğu kurdu.

25. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Netflix 2024 dizileri içerisindeki The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse dizisinin konusu, Britanya topraklarında geçiyor.

Britanya topraklarında kıyamet kehaneti gerçeğe dönüşür. Bu esnada saf bir çocuk intikam almak ve kendini keşfetmek için yolculuğa çıkar. Aino Shimada, Shou Komura ve Kikunosuke dizinin başrol oyuncularıdır.

26. Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation

Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, samuray Ryuma’yı konu edinmiştir. Ryuma, uğursuz bir güç tarafından dünyaya karışmış samuraydır.

27. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Şefkatli genç çocuk Percival, büyükbabasıyla birlikte yaşamaktadır. “Tanrının Parmağı” olarak isimlendirilen sakin bölgede yaşayan Percival, bir gün tesadüfen esrarengiz şövalyeyle karşılaşır.

Dizinin konusu da Percival’in şövalyeyle karşılaşmasıyla başlıyor. The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse dizisinin başrol oyuncuları; Aino Shimada, Koki Uchiyama, Kanna Nakamura, Rikiya Koyama, Sachi Kokuryu ve Kikunosuke Toya’dır.

Şubat

Şubat ayı Netflix dizi takvimi şu şekildedir:

1. One Day

One Day isimli dizisinin konusu, mezuniyet gecesinde tanışan Emma ve Dexter üzerinden ilerliyor. Emma ve Dexter’in yolları ayrılsa dahi birbirlerini düşünmeden duramazlar. Dizinin başrol oyuncuları; Leo Woodall, Essie Davis ve Ambike Mod’tur.

2. Love Is Blind

Love Is Blind isimli dizide bekar kadın ve erkek yüz yüze görüşmeden ilk olarak aşkı arayıp sonrasında nişanlanıyorlar. Dizide nişanlılık evresinin fiziksel bağa dönüşüp dönüşmediği ele alınıyor. Dizinin başrol oyuncuları, Vanessa Lachey ve Nick Lachey’dir.

3. Avatar: The Last Airbender

Katara ve Sokka Kardeşler, kış uykusundan uyandırdıkları Aang’ın kötü kalpli Ateş Ulusu’nu yenebilecek güçte olan hava bükücü Avatar olduğunu öğrenirler. Dizinin konusu da Avatar’ın kim olduğunun öğrenilmesi üzerinden ilerliyor. Jack De Sena, Zach Tyler ve Mae Whitman dizinin başrol oyuncularıdır.

4. Pokemon Horizons: The Series

Pokemon Horizons: The Series; Pokemon Sprigatito olan ikili kahramanlar Roy ve Liko’nun yolculuk yaparken karşılaştıkları karakterler ele alınıyor.

Mart

Netflix’in mart ayında yayınlayacağı diziler şunlardır:

1. Super Seks

Netflix 2024 dizileri içerisindeki Super Seks dizisi, İtalyan porno oyuncusu Rocco Siffredi’nin hayatını anlatıyor.

2. 3 Body Problem

3 Body Problem, 1960’lı yıllarda geçen Çin’de geçen bir hikayeyi anlatıyor. Kadersel bir karar alınarak uzaylılarla irtibata geçmek için uzaya sinyaller gönderilir. Bunun sonucunda uzaylılar dünyayı işgal eder. Dizinin başrol oyuncuları; Jess Hong, Marlo Kelly ve Saamer Usmani’dir.

3. Ginny & Georgia

Özgür ruha sahip olan Georgie, hayata sıfırdan başlamak için çocukları Austin ve Ginny’i alıp kuzeye taşınır. Ginny & Georgia isimli dizide tam olarak Georgie’nin taşınma hikayesini anlatıyor. Dizinin başrol oyuncuları; Diesel La Torrace, Brianne Howey ve Antonia Gentry’dir.

4. Full Swing

Full Swing, belgesel dizi türündedir. Sert geçen golf müsabakalarından sonra bir grup profesyonel golfçünün hem sahada hem saha içinde yaşadıkları ele alınıyor.

5. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Dizi; Rise of the Tomb Raider’i ve Shadow of the Tomb Raider’i anlatan bir animasyon dizisidir. Dizide Survivor üçlemesindeki olaylar anlatılıyor.

6. That ’90s Show

That ’90s Show dizisinin konusu, 1995 yılında geçiyor. Dizinin konusu, Leia Forman üzerinden ilerliyor. Leia Forman, yazın büyükbaba ve büyükannesinin yanına gidiyor.

Forman’ın burada yaşadıkları anlatılıyor. Callie Haverda, Kurtwood Smith ve Debra Jo Rupp dizinin başrol oyuncularıdır.

Nisan

Netflix’te nisan ayında yayınlanan diziler şunlardır:

1. Dead Boy Detectives

Dead Boy Detectives isimli dizide Edwin Paine ve Charles Rowland’ın doğaüstü işlerle uğraşması anlatılıyor. Dizinin başrol oyuncuları; Yuyu Kitamura, Briana Cuoco ve Caitlin Reilly’dir.

Haziran

Haziran ayında yayınlanacak diziler şunlardır:

1. Bridgerton

Bridgerton, Londra sosyetesinde sevgi ve mutluluk arayan Bridgerton ailesinin birbirlerine çok bağlı olan sekiz kardeşin hayatını anlatıyor. Bridgerton’un başrol oyuncuları; Luke Newton, Nicole Coughlan ve Julie Andrews’tir.

2. The Circle

The Circle çevrimiçi oyuncuların olduğu bir apartman dairesinde yaşananları anlatıyor. Apartmanda oturan oyuncular, The Circle isimli sosyal medya platformunu kullanıyor. Buradan birbirleriyle flört etme şansı buluyorlar.

3. The Upshaws

The Upshaws isimli dizi, Indiana’da yaşayan işçi sınıfından olan Afro-Amerikan ailenin plansız şekilde işlerini yürütmesini ele alıyor. Wanda Syles ve Mike Epps dizinin başrol oyuncularıdır.

Ağustos

2024 Netflix ağustos takviminde yer alan dizileri şöyle sıralayabiliriz:

1. Yükselen Etki

Dizinin konusu, Rising Impact’te yaşayan top ve beyzbola düşkün olan Gawain Nanaumi’nin profesyonel kadın golfçü Kiria Nishino’yla tanışması anlatılıyor.

Kasım

Kasım 2024 dizileri şunlardır:

1. Arcane

Netflix 2024 dizileri arasında yer alan Arcane, ütopik Piltover ve Zaun kentleri arasında yaşayan iki kardeşin mücadelesine değiniyor. İki kız kardeş birbirine zıt teknolojiler ve büyülü teknolojiler arasında kalmıştır. Dizinin başrol oyuncuları; Kevin Alejandro, Hailee Steinfeld ve Katie Leung’tur.

Peki siz, 2024 Netflix dizilerini nasıl buldunuz?