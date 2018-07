The Walking Dead: Our World, mobil platformda ilk konum tabanlı, artırılmış gerçeklik zombi oyunu. Popüler dizinin izleyecilerine şiddetle tavsiye edeceğim artırılmış gerçeklik oyununda dışarıda veya evinizde zombi avına çıkıyorsunuz. Rick, Darly, Michonne başta olmak üzere tüm öne çıkan The Walking Dead oyuncularının yer aldığı mobil oyun, ARCore destekli Android telefonlarda çalışıyor.

Google’ın artırılmış gerçeklik platformu ARCore’dan destek alan mobil oyunlardan biri The Walking Dead: Our World. İzlenme rekorları kıran popüler zombi dizisinin mobil platforma uyarlanan oyunu, artırılmış gerçeklik teknolojisinden destek alıyor. Bu sayede oynadığınız süre boyunca kendinizi sanki zombilerin dünyasındaymışsınız, dizinin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. İster dışarıda ister evinizde gezinerek yürüyen ölüleri arıyor, bölgeyi temizliyorsunuz. İlerledikçe yeni karakterlerle tanışıyor, yeni silah ve öğelerin kilidini açıyorsunuz. Zombileri avlamak dışında diğer oyuncularla birleşip hayatta kalanları kurtarmak için mücadele edebiliyor, barınak inşa edebiliyorsunuz. Unutmadan, haftalık challenge’lar da düzenleniyor. Diğer oyuncularla grup kurup challenge’lara katılabiliyorsunuz. Challenge’larda büyük ödüller veriliyor.