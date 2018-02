Bir krallığı ele aldığınızı düşünün ve tüm dünyaya hükmetmeyi istiyorsunuz. Peki ya gerçek bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz? Cevabınız evet ise, bu oyunu indirin ve her alanda sağlayacağınız başarıyla kendinizi kanıtlayın. Unutma, ülkelerin geleceği şu an krallığın elinde!

Ortaçağın güçlü krallıklarından olan Concordia'nın tüm hükümeti size kalıyor. Her alanda doğru seçimlerde bulunmalı ve ülkenizi kalkındırmalısınız. İnsanlardan elflerden ve cücelerden oluşan farklı bir toplumda olduğunuzu ve bu toplumun temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalısınız. Rahipten, büyücüden, asillerden destek alarak güçlü ittifaklar kurabilir ve düşmanlarınızı alt edebilirsiniz.

Savaşlardan uzak durmalısınız ve sadece savunmayı güçlü tutmalısınız. Çünkü yapacağınız her savaş gücünüzü geriye çekecek ve ortaçağı etkileyecektir. Ülkedeki her ırkın üyesiyle güçlü ittifaklar kurduğunuzda, doğal bilgelerden gizemli sihire kadar size sunulan her kaynağı kullanın. Bu şekilde hazinenizi genişletebilir ve daha uzun süre ülkenizi ayakta tutabilirsiniz.

Thrones: Kingdom of Elves Özellikleri