Game of Thrones (GoT) İzleyicileri! Spoiler Yememek İçin İndirmeniz Gereken Uygulamalar

Game of Thrones, en çok izlenen diziler arasında. Yeni sezon başlamadan, yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada Game of Thrones - GoT başlıkları açılıyor, diziyi izleyen izlemeyen herkes paylaşım yapıyor. Bu da beraberinde Game of Thrones spoilerlarını getiriyor. Sezonu, bölümü izlemeyenlerin keyfi spoiler paylaşanlar, troller yüzünden kaçıyor. Bu blog yazıda Game of Thrones izleyicilerinin spoiler yememek için kullanması gereken ücretsiz eklentileri, uygulamaları paylaşıyoruz.

Game of Thrones Spoilerlarından Sıkıldınız mı? Çözümü Basit!

Game of Thrones (GoT); günümüzün en çok izlenen yabancı dizilerinden. 2011’de ilk sezonu yayınlanan, 2019’da 8. final sezonu ile ekranlara veda edecek olan dizinin Türkiye’deki izleyici sayısı hatrı sayılır düzeyde. HBO’nun ödüllü dizisinin yeni sezon - bölüm fragmanı sosyal platformlarda yayınlanır yayınlanmaz dizinin sıkı takipçisi olan olmayan herkes tarafından yorumlanmaya başlıyor. YouTube ve Twitter’da yorumlar akıyor, Haber sitelerinden Film ve Dizi sitelerine her yerde Game of Thrones yeni sezon fragmanı, yeni bölüm izleme linkleri paylaşılıyor. Dizinin yeni bölümünü izlememiş olanlar için her yer keyif kaçıran Game of Thrones spoilerlarıyla doluyor. Dizinin takipçilerinin yanı sıra trollerin de paylaştığı spoilerlardan kaçınmanın yolları elbette var. Bu blog yazıda özellikle dizi izleyicileri için spoilerları engellemenin farklı yollarından bahsediyoruz.

Game of Thrones Spoiler Yememek İçin:

Twitter ve Facebook, Game of Thrones spoilerların en çok paylaşıldığı iki platform. İster dizinin sıkı takipçileri arasında olup yeni sezon bölümlerini sabırsızlıkla bekleyen bir izleyici olun, isterseniz de diziye henüz başlamamış meraklı bir dizi izleyicisi olun, Game of Thrones spoiler yememek için Twitter’da yapacağınız şey; anahtar kelimeleri sessize almak, Facebook’da ise; sürekli spoiler paylaşan grupları geçici olarak gizlemek.

Tabii ki; Game of Thrones spoilerlarına rastlayacağınız tek yer sosyal mecralar değil. Google’da da direkt Game of Thrones yazmasanız dahi karşınıza birçok video ve fotoğraf çıkabiliyor. Spoiler Protection, UnSpoiler gibi tarayıcı eklentileri, Spoilers Blocker gibi mobil uygulamalarla webde ve mobilde Game of Thrones spoilerlarını engellemek mümkün.

Unspoiler - Ücretsiz (Chrome)

Spoilers Blocker - Ücretsiz (Android)

Game of Thrones, şu anda en çok izlenen, sosyal medyada en çok konuşulan dizi olduğundan anlatımda yer verdik. Spoiler yememek, spoilerları önlemek için indirilmesi gereken eklentiler, uygulamalar elbette Game of Thrones dizisine özel değil; hangi diziyi, filmi izlerseniz izleyin işinize yarayacaktır.

Spoiler Ne Demek?