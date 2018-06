Toon Cup 2018, popüler çizgi film kanalı Cartoon Network’ün futbol oyunu. Ben 10, Powerpuff Girls, Teen Titans Go, Kafadar Ayılar ve daha birçok Cartoon Network çizgi filmlerinde gördüğümüz karakterler yeşil sahada kupa için mücadele ediyor.

Cartoon Network’ün Türkçe dil desteğiyle gelen ve Türkiye milli takımını da aldığı mobil futbol oyunu Toon Kupası 2018’de sevilen çizgi film karakterlerin sahadaki nefes kesen mücadelesine dahil oluyoruz. Adventure Time, Ben 10, Powerpuff Girls, Sürekli Dizi, Teen Titans Go, Kafalar Ayılar’dan oyuncular seçiyoruz. Her takımda biri kaptan diğerleri takım üyesi olmak üzere üç oyuncu bulunuyor. Her oyuncunun tahmin edeceğiniz üzere hızlanması, vuruş gücü, isabet oranı farklı ve etkili - zayıf oldukları yanları var. Maçlar güçlendiricilerle klasiğin biraz dışına çıkıyor.