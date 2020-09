Top Eleven 2020, 200 milyondan fazla oyuncuya sahip futbol menajerlik oyunu. Ödüllü en iyi futbol menajerlik oyunu Top Eleven 2020’yi oynayın ve kendi futbol tarihinizi yazmanın gerçekçiliği ve heyecanını bir üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmış yepyeni özelliklerin keyfini çıkarın. Top Eleven 2020 şimdi Google Play’de, hemen ücretsiz indirip en iyi futbol menajerleri arasına katılın!

Top Eleven 2020’de ilk günden itibaren kulübünüzle ilgili her konuda ilgilenin. Stadyumunuz inşa etmekten takımınızı maça hazırlamaya kadar Top Eleen 2020’de her şeyi sizin insiyatifinizde! Taraftarlarınızın kahramanı olun ve kupa rüyasını her sezon gerçekleştirecek bir futbol kulübü yaratın. Kulübünüze başarıyı getirecek en iyi oyuncuları keşfedin ve takımınıza katın. Lig, Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarında yıldızlarınızı motive edin ve şampiyon olun! En iyi olmak için takımınızı hazırlayın, her gün rakiplerinizi yenin ve zekanızla alt edin ve tüm dünyada övgü kazanın. Arkadaşlarınızla gücünüze güç katın ve klan turnuvalarında hafta sonu mücadelelerine hazırlanın. Top Eleven’da canlı etkinlikler ve turnuvalar da düzenleniyor. Dünyanın en iyi futbol kulüplerine karşı PvE etkinliklerini de içeren sınırlı süreli turnuvalara katılın ve sahadaki kahramanın kim olduğunu gösterin. Özel sponsor etkinliklerinden günlük hediyelere kadar her zaman alabileceğiniz ödülleri de toplamayı unutmayın.

