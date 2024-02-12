Disney'in 2024'te Vizyona Girecek Filmleri: Marvel, Star Wars ve Daha Fazlası!

2024 yılında gösterime girecek sinema filmleri arasında Disney Plus’a ait birçok yapım bulunuyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği bu yapımları sizin için sıraladık. İşte, Disney Plus’ın 2024’te vizyona girecek olan tüm filmleri!

2024’te Vizyona Girecek Disney Plus Filmleri

Turning Red

Luka

The First Omen

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Inside out 2

Deadpool 3

Alien: Romulus

The Amateur

Moana 2

Mufasa: The Lion King

1.Turning Red - Kırmızı

Tür: Animasyon, Aile, Komedi

Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024

13 yaşındaki genç bir kızın ilgi çekici hikayesini anlatan bir film. Mei Lee isimli bu karakter duygusal anlamda yükselişe geçtiğinde kırmızı renkli tatlı bir pandaya dönüşmeye başlıyor. Annesi, biraz sert ve kuralcı birisi.

Ergenlik döneminde olan genç kız, içinde bulunduğu dönemin zorlukları ile birlikte annesinin baskıcı tavırlarıyla ve vücudundaki değişimlerle başa çıkmayya çalışıyor.

2. Luka

Tür: Aile, Animasyon

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024

Pixar tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Disney+’da yayınlanan animasyon filmi bu sefer beyaz perdeye geliyor. Yaz aylarında insan kılığına giren iki deniz canavarının arasındaki dostluk filmin ana teması olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı zamanda yetişkinliğe geçiş dönemini yansıtan film LGBTQ+ filmleri arasında değerlendiriliyor.

3. The First Omen – Omen: İlk Kehanet

Tür: Korku

Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024

Rahibelik yeminini ettikten sonra Roma’daki bir kilisede göreve başlamak için gönderilen genç bir Amerikalının gittiği şehirde kendi inancını sorgulamaya başlaması ile başlayan olayları anlatıyor.

Genç rahibe iç dünyasında yaşadığı farkındalığın ardından korkunç bir komplo teorisini açığa çıkarıyor.

4. Kingdom of the Planet of the Apes – Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024

Sezar’ın hüküm sürdüğü dönemin üstünden yıllar geçtikten sonra genç bir maymun geçmişe yönelik derin bir sorgulama sürecine giriyor. Bu süreçte hem kendi ırkı hem de insanların geleceği için ileriye yönelik farklı seçimler yapacağı bir yolculuğa çıkıyor.

5. Inside Out 2 – Ters Yüz 2

Tür: Animasyon, Macera, Aile, Komedi

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024

2015’te yayınlanan ilk filmin ardından serinin ikinci filmi olan bu yapımda genç bir ergen olan Riley’nin maceralarını izliyoruz. Kendisi artık yeni duygular ile yüzleşmeye başlıyor.

Öfke, üzüntü, sevinç, korku, kaygı gibi bu duygulara nasıl tepkiler vereceği konusunda kafası karışık. Bu duyguları keşfetme ve yansıtma süreci farklı maceralarla beyaz perdeye yansıyor.

6. Deadpool 3

Tür: Komedi, Aksiyon, Macera

Yayın Tarih: 26 Temmuz 2024

Marvel Sinematik Evreni’nde yer alacak olan bu film serinin devam filmi olarak karşımıza çıkıyor. İzleyicilerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi bu filmde Wolverine olacak mı? Yapılan paylaşımlara göre evet olacak.

Deadpool ve Wolverine’in MCU’nun tarihini değiştireceği bir serüven ekranlara yansıyacak.

7. Alien: Romulus

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024

Bir grup gencin fantastik hikayesini konu alan filmde bu gençler evrendeki en ürkütücü yaşam formu ile karşı karşıya kalıyor. Aslında uzak bir dünyada yaşayan gençlerin korku dolu macerasını izliyoruz.

8. The Amateur

Tür: Gerilim, Dram

Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024

Bir CIA kriptografı eşini Londra’da gerçekleştirilen bir terör saldırısında kaybediyor. Bu trajik ölümün ardından kendisi üstlerinden takip desteğinde bulunuyor ancak teşkilatın iç öncelikleri nedeni ile olayın peşine düşülmüyor.

Bunun üstüne şantaj yaparak kendisini eğitmelerini istiyor. Böylece olayla bizzat ilgilenmek için kollarını sıvıyor.

9. Moana 2

Tür: Animasyon, Fantastik, Macera

Yayın Tarihi:27 Kasım 2024

Antik Polonezya’daki bir kabile şefinin kızı olan Moana cesur bir genç olarak biliniyor. Çocukluğu doğa ile iç içe geçen kız aslında oldukça neşeli ve güçlü bir yapıya sahipken Maui adındaki yarı tanrının lanetinin etkisi altında kalıyor.

Yaşadıkları adanın tamamına yerle bir oluyor. Bu da hem adanın hem de yerli halkın geleceğini tehdit ediyor. Moana ise bu olayla mücadele etmekte kararlı. Kendisini bekleyen zorlu okyanus yolculuğunda başına gelen olaylar beyaz perdede izleyenlerle buluşuyor.

10. Mufasa: The Lion King – Aslan Kral

Tür:Animasyon, Aile, Macera

Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024

Simba, Gurur Toprakları’nın kralı olarak görev yapıyor. Vefat eden babası Mufasa’nın kökenlerini araştırmaya başladığı bu filmde kendi yavrusunun da aynı yolda ilerlemesine karar veriyor.

Bu filmlerin yanı sıra Disney tarafından yapılan duyuruya göre 2024 yılında yeni bir Frozen filminin de gelmesi bekleniyor. Henüz konusu ve yayın tarihi hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.