Kendine Bağlayan The 100 Benzeri Diziler

Jason Rothenberg tarafından yaratılan ve yıllarca popülerliğini sürdüren The 100 isimli başarılı diziyi beğenen kişiler için The 100 benzeri diziler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede keyifli zaman geçirmenize yardımcı olabilecek yapımlar yer alıyor.

İlk olarak 2014 yılında yayımlanmaya başlayan The 100 isimli dizi 2020 yılında sona erdi. Toplamda 7 sezondan oluşan yapım, tüm dünyada büyük beğeni topladı. Peki, The 100 tarzı diziler hangileri? Eğer bu dizi yerine izlenecek dizi arıyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

The 100 Benzeri Diziler Listesi

Terra Nova

Snowpiercer

12 Monkeys

Station Eleven

%3

Tribes of Europa

The Ark

Falling Skies

Raised By Wolves

Battlestar Galactica

The 100 alternatifi diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Terra Nova

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Jason O'Mara, Shelley Conn, Christine Adams ve dahası

Dünya, 2149 yılında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bilim insanları, bunun üzerine zamanda yolculuk yaparak geçmişe gider ve gezegende Terra Nova isimli bir bölge tespit eder. The 100 gibi diziler arasında yer alan yapım toplamda 13 bölümden oluşuyor.

Snowpiercer

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner ve dahası

Buzlarla kaplanan Dünya gezegeninde hayatta kalan insanlar, gezegenin çevresini dolaşan dev trende yaşamını sürdürür. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2023 yılında sona eren dizide 3 sezon bulunuyor. Başarılı diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

12 Monkeys

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Aaron Stanford, Amanda Schull, Noah Bean ve dahası

İnsanlığı tehdit eden ölümcül salgının kaynağını bulup yok etmesi için görevlendirilen James Cole, zamanda yolculuk yapar. Travis Fickett ve Terry Matalas tarafından yaratılan dizi 2015-2018 yılları arasında yayımlandı. Dizide 4 sezon mevcut.

Station Eleven

IMDb Puanı : 7,6

: 7,6 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Mackenzie Davis, Himesh Patel, Matilda Lawler ve dahası

Emily St. John Mandel'in aynı adlı romanından uyarlanan Station Eleven, en iyi mini diziler arasında yer alıyor. Toplamda 10 bölümden oluşan dizi, ölümcül salgından kurtulan bir grup insanın hikâyesini konu alıyor.

%3

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente ve dahası

Elit insanlar, ayrıcalıklı olarak bir adada yaşamını sürdürür. Diğer insanlara ise adaya katılabilmeleri için sadece bir şans verilir. Netflix dizileri arasında yer alan %3, Pedro Aguilera tarafından yaratıldı. Dizide 4 sezon bulunuyor.

Tribes of Europa

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed ve dahası

2021 yılında yayımlanan Tribes of Europa, gizemli küresel felaket sonrasında hayatta kalmak için mücadele eden üç kardeşin hikâyesini konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizide toplamda 6 bölüm mevcut.

The Ark

IMDb Puanı : 5,3

: 5,3 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Christie Burke, Reece Ritchie, Richard Fleeshman ve dahası

2023 yılında yayımlanmaya başlayan The Ark, büyük bir felaketin ardından hayatta kalmak için mücadele eden Ark One isimli uzay aracındaki insanların hikâyesini konu alıyor. Dean Devlin tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 13 bölüm mevcut.

Falling Skies

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Noah Wyle, Drew Roy, Maxim Knight ve dahası

The 100 alternatifi diziler arasında Falling Skies isimli yapım da bulunuyor. Dizide uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan sağ kurtulan insanlar, yaşamlarını sürdürmek için bir araya gelir. 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2015 yılında sona eren dizi 5 sezondan oluşuyor.

Raised By Wolves

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : TV-MA

: TV-MA Oyuncular: Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim ve dahası

HBO dizileri arasında yer alan Raised by Wolves, gizemli bir gezegende insan çocukları yetiştirmekle görevlendirilen Android'lerin hikâyseini konu alıyor. Toplamda 2 sezondan oluşan dizi, Aaron Guzikowski tarafından yaratıldı.

Battlestar Galactica

Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular : Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber ve dahası

: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber ve dahası IMDb Puanı: 8,7

En iyi bilim kurgu dizileri arasında yer alan Battlestar Galactica, Cylon'lar nedeniyle yok olma tehlikeye karşı karşıya kalan insanların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. 2004-2009 yılları arasında yayımlanan dizide 4 sezon yer alıyor.

Bu yazıda The 100 benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı dizi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.