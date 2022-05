En iyi Brad Pitt filmleri neler? Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan 58 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız liste üzerinden yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Kariyerine 1987 yılında küçük roller ile başlayan Brad Pitt, bu zamana kadar Se7en, Twelve Monkeys, ve Fight Club dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer aldı. Pitt’in bazı filmleri oldukça beğenilirken bazıları ise pek beğenilmedi. Peki en iyi Bradd Pitt filmi hangisi?

En İyi Brad Pitt Filmleri Neler?

Moneyball

Se7en

Fight Club

Twelve Monkeys

The Curious Case of Benjamin Button

Fury

Once Upon a Time in... Hollywood

World War Z

Inglourious Basterds

Troy

Snatch

Ad Astra

Ocean's Eleven

Yukarıda Pitt’in yer aldığı en başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan filmlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Moneyball

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill ve dahası

Oakland A isimli beyzbol takımının menajeri Billy Beane, kısıtlı bütçeyle büyük bir başarının altına imza atmak için kollarını sıvar. 2011 yılında vizyona giren film biyografi, dram ve spor ögelerini içeriyor.

Yönetmenliğini Bennett Miller'ın üstlendiği yapım, 50 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 110 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Se7en

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey ve dahası

1995 yılında vizyona giren Se7en (Yedi) isimli yapımda iki dedektif seri katili yakalamaya çalışır. 33 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 327 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı. 2 saat 7 dakika uzunluğundaki yapım suç, dram ve gizem ögelerini içeriyor.

3. Fight Club

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter ve dahası

Hayata ilişkin inancını yitiren ofis çalışanı ile arkadaşı Tyler Durden, gizli bir topluluk kurar. 1999 yılında vizyonda giren film 2 saat 19 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

4. Twelve Monkeys

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt ve dahası

Gizem, bilim kurgu ve gerilim ögelerine sahip olan Twelve Monkeys isimli yapımda Bir mahkum, çok fazla sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüsün kökenini gün yüzüne çıkarmak için zaman makinesi aracılığı ile geçmişe yolculuk yapar.

5. The Curious Case of Benjamin Button

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson ve dahası

2008 yılında vizyona giren The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi), yıllar geçtikçe gençleşen Benjamin Button'ın hayatını konu alıyor. Yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

6. Fury

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman ve dahası

2. Dünya Savaşı'nın son günlerde bir tank mürettebatı, yüzlerce düşman ile savaşmak zorunda kalır. 2014 yılında vizyona giren film, 68 milyon dolar bütçe ile çekildi. 205 milyon dolardan fazla hasılat elde eden yapımın yönetmenliğini David Ayer yaptı.

7. Once Upon a Time in... Hollywood

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve dahası

2019 yılında vizyona giren Once Upon a Time in... Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood'da) komedi ve dram ögelerini içeriyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği film, 374 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

8. World War Z

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz ve dahası

Eski Birleşmiş Milletler personeli Gerry Lane, insanlığı tehdit eden zombi salgınını durdurmak için kollarını sıvar. Aksiyon, macera ve korku ögelerine sahip olan yapım 2013 yılında vizyona girdi. 190 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 540 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

9. Inglourious Basterds

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth ve dahası

İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki Fransa'da geçen Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi) isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Quentin Tarantino üstlendi. Macera, dram ve savaş ögelerine sahip olan yapım 2009 yılında vizyona girdi.

10. Troy

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom ve dahası

2004 yılında vizyona giren Troy (Truva) isimli yapımda Kraliçe Helen, Truva Prensi için Sparta'dan kaçar. Yunanlar bunun üzerine Truva'yı kuşatmaya başlar. 175 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 497 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

11. Snatch

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Stephen Graham ve dahası

Snatch, istemeden bir mücevher soygununa karışan iki boys menajerinin hikâyesini konu alıyor. 2000 yılında vizyona giren yapım, 83 milyon doları aşkın hasılat elde etti. 1 saat 42 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

12. Ad Astra

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga ve dahası

Macera, dram ve gizem ögelerine sahip olan Ad Astra (Yıldızlara Doğru), Mars'a gönderilen Roy McBride isimli astronotun hikâyesini konu alıyor. 2019 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini James Gray üstlendi. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

13. Ocean's Eleven

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ve dahası

2001 yılında vizyona giren Ocean's Eleven Üç Las Vegas kumarhanesini soymak için bir ekip kuran Danny Ocean'ın hikâyesini konu alıyor. 1 saat 56 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda Brad Pitt'in yer aldığı en başarılı yapımları sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.